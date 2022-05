‘Doctor Strange’; esta es la fortuna millonaria de Benedict Cumberbactch

Doctor Strange 2 o Doctor Strange In The Multiverse of Madness se convirtió en la película más taquillera del año durante su primer fin de semana y la segunda en tiempos de pandemia, según reportaron analistas de Exhibitor Relations, con una recaudación estimada de $185 millones de dólares.

Si bien han pasado seis años del estreno de la primera parte, el personaje principal tuvo varias e importantes apariciones en otras películas del Universo Cinematográfico Marvel, por lo que no estuvo inactivo y llegó justo a tiempo para darle un giro a la nueva etapa de superhéroes.

Benedict Cumberbatch repitió su papel estelar como Stephen Strange, un personaje que ha tenido un destacable desarrolló desde el inicio, cuando solía ser un neurocirujano arrogante y pasó a ser todo un superhéroe.

¿Cuánto ganó Benedict Cumberbatch como Dr. Strange?

De acuerdo con estimaciones de The Richest, en 2019 Cumberbatch duplicó las ganancias que obtuvo en 2015, valoradas en $5 millones de dólares, cuando se reportó que por repetir su papel del doctor Stephen Strange ganaría hasta $8 millones.

A esta última cifra se le añadiría bonos de taquilla, los valores de estos no han sido revelados, según informó Just Jared.

En 2018 recibió un salario en conjunto de $5 millones 440 dólares por apariciones en Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y por su papel estelar en Doctor Strange.

Por su reciente aparición en Spiderman: No Way Home recibió un pago inicial de $1 millón de dólares.

Fortuna de Benedict Cumberbatch

Hasta el momento se sabe que el actor de Sherlock Holmes tiene una fortuna valorada en $40 millones de dólares, misma que ha construido desde sus inicios en grandes producciones de cine, televisión, radio y teatro, allá por el 2001.

Su primer papel protagónico llegó en 2007 con la película Atonement, y le siguieron éxitos como The Other Boleyn Girl y la serie de la BBC Sherlock entre 2010 y 2017, mismo programa le valió seis nominaciones al Premio Primetime Emmy, de las cuales ganó una.

A lo largo de su carrera dentro de las producciones hollywoodenses ha participado en varias que fueron nominadas a la Academia como 12 años como esclavo, Stark Trek: Into Darkness, The Hobbit: The Desolation of Smaug y The Imitation Game.

¿En qué gasta su fortuna Benedict Cumberbatch?

Si bien podría darse lujos de vida, vacaciones y cualquier gusto sin escatimar, gran parte de su patrimonio lo destina a la filantropía.

Celebrity Net Worth destaca que el actor es embajador de The Prince’s Trust, apoya a varias organizaciones que se enfocan a apoyar y rescatar a jóvenes desfavorecidos en todo el mundo como Odd Arts, Anno’s Africa y Dramatic Need.

Asimismo, durante años ha participado en otras organizaciones benéficas como Motor Neurone Disease Association, The Willow Foundation y Thomas Coram Foundation for Children.

Otras causas que apoya son Save The Children, Save Soho y Cancer Research UK.