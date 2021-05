Doja Cat impacta en alfombra roja con revelador vestido transparente

Doja Cat elevó la temperatura a su paso por la alfombra roja de los iHeartRadio Music Awards con un atrevido look transparente.

La cantante de 25 años, conocida por su estilo atrevido y fresco arriba y abajo de los escenarios, desfiló por la alfombra haciendo alarde de su figura de impacto apenas cubierta con un modelo de organza transparente en color verde seco.

El diseño, firmado por Brandon Maxwell, constó de una capa dramática originada desde el cuello alto, mientras que el largo del vestido se ajustó a su figura.

Utilizó una pantaleta de cintura alta en color verde más fuerte, mientras que con los mismos pliegues del vestido cubrió estratégicamente su pecho.

Añadió glamour con un par de pendientes estructurados con círculos dorados, además de llamativos anillos de oro de Rose Ark Jewelry y un par de zapatillas con correas verdes de D’Accori. Completó el elegante look con una manicura puntiaguda del mismo tono que su ropa.

La intérprete de Say So lució sus mechones oscuros completamente lacios peinados con raya en medio, mientras que su rostro se lució definido con maquillaje en tonos rojizos; uso sombras en los párpados, largas pestañas con rímel negro, labial marrón com gloss, blush rosado y pecas marcadas sobre los pómulos y nariz.

Foto: AP

Más adelante en la velada, celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Doja Cat conquistó a sus fanáticos y a los asistentes con su performance, el cual fue una mezcla de sus más grandes éxitos, incluidos sus recientes temas Say So y Kiss Me More.

Para su número musical, la cantante se lució en un vestido blanco de estilo nupcial, con detalles de encaje, una abertura en la pierna derecha y escote de corazón; lo combinó con medias de rejilla y tenis casuales blancos.

Cambió su apariencia con el cabello peinado en un par de trenzas con mechones sueltos junto al rostro, sus accesorios también fueron cambiados, eliminado el rastro de su anterior outfit.

Inició su acto descendiendo del techo para encontrarse en el escenario con sus bailarines disfrazados de extraterrestres verdes.

Durante la gala, Doja Cat recibió el premio al Mejor Artista Pop Nuevo; para recibir su estatuilla subió al escenario ataviada con un vestido de corte A de MiuMiu, con estampados de gatos, un cinturón de encaje negro y un escote en V que rompió el estilo tierno del look.

Agregó joyería de D’Orazio, un par de sandalias negras de D’Accori con plataforma y correas.

En instagram compartió una fotografía de su premio y escribió “Honrada de haber ganado la categoría de "Mejor Artista Pop Nuevo" esta noche @iHeartRadioAwards. ¡Gracias # iHeartAwards2021 por invitarme!”.

Además de concentrarse en su carrera como cantante, Doja Cat está ocupada lanzando sus colecciones de ropa en colaboración con la marca Pretty Little Thing y siendo la modelo principal para las campañas promocionales.

MA

