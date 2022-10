Donde hubo fuego, ¿cenizas quedan? Pete Davidson le envió flores a Kim Kardashian

Kim Kardashian y Pete Davidson no terminaron su relación por completo. Tras haberse separado en agosto pasado, luego de nueve meses de noviazgo, la pareja se ha mantenido cercana y en constante contacto.

Una fuente cercana a Kim le dijo a Entertainment Tonight que hablan con frecuencia y todavía mantienen un vínculo cálido y amable en términos de amistad.

Anteriormente se dijo que Kim le propuso a Davidson mantenerse en contacto debido a que ella piensa que “es el chico más agradable y dulce del mundo”.

“No fue una mala pelea o ruptura, así que las cosas están bien entre ellos”, dijo la fuente.

Durante las celebraciones de su cumpleaños número 42, Kim levantó sospechas entre sus fanáticos por supuestamente sugerir que había regresado con el actor, de 28 años.

Y es que en una publicación que hizo en Instagram, Kim mostró un ramo de flores blancas junto a velas de jazmín. Los fans dijeron que estaba haciendo una referencia a su actuación en Saturday Night Live donde conoció a Pete.

La pareja de celebridades salió públicamente desde finales del año pasado, luego del debut de Kim en Saturday Night Live.

Al parecer su relación se tornó seria con el paso de los meses, ya que Pete pasaba tiempo con los hijos de la socialité y la acompaña a varios eventos importantes como la MET, la premiere de The Kardashians y estuvo presente en varias reuniones familiares y vacaciones.

De hecho, en el estreno de The Kardashians, Pete le envió un ramo de flores a la multimillonaria, de 42 años, para celebrar la emisión de la primera temporada en Hulu.

En la emisión de los recientes episodios de la serie se mostró el regalo que hizo el presentador, un ramo de rosas blancas y una tarjeta en la que escribió: “¡Felicitaciones por tu nuevo programa y temporada! ¡¡Estoy increíblemente feliz por ti y orgullosa de ti!! Con amor, Aladdin”.

Pete hizo referencia en la tarjeta al primer beso que compartieron en el programa de SNL en octubre de 2021, cuando actuaron juntos para un sketch de Aladdin y Jasmine.

Las imágenes del regalo fueron grabadas en abril pasado, previo a la presentación de Kardashian en el programa de Jimmy Kimmel.

Después de su actuación juntos y de confirmar su relación, Kim admitió que en ese beso sintió una “chispa” que finalmente los unió como novios.

“No fue nada como un sentimiento súper loco. Yo estaba como, 'Hmm', y luego dije, 'Wow’, realmente no he besado a nadie más en 10 años, así que tal vez soy como una estúpida y no es nada, es sólo un beso de escenario”, dijo la empresaria en una entrevista con Amanda Hirsch.

La relación ideal de las estrellas duró apenas nueve meses. Si bien ambos trabajaron para que funcionara su mediático noviazgo y parecían enamorados, sus apretadas agendas, compromisos laborales y viajes contínuos pudieron más con la relación.

Una fuente le dijo a Page Six: “Pete sabía que no iba a funcionar. Lo había estado diciendo durante un tiempo, y Kim también lo sabía”.