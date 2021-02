¿Dónde y a qué hora ver el medio tiempo del Super Bowl 2021?

Una de las celebraciones deportivas más importantes y grandes de Estados Unidos está a punto de hacerse realidad en su edición 2021, nos referimos al Super Bowl en donde se enfrentarán los Buccaneers de Tampa en contra de los actuales campeones, Kansas Chiefs.

Y junto al Super Bowl, los ojos internacionales están puestos sobre el espectáculo de medio tiempo, que este año será liderado por el canadiense The Weeknd.

El artista elegido en este año presume de una carrera prolífica con tres premios Grammy ganados, cinco American Music Awards y nueve Billboard Music Awards.

También presume de tener tres álbumes en las primeras posiciones de las listas de mejores ventas y sencillos número uno, como Blinding Lights que pasó al menos 46 semanas entre los diez primeros del Billboard Hot 100 y 37 en los primeros cinco lugares, convirtiéndose en el sencillo con más tiempo de permanencia de la región de América del Norte en los 62 años de la lista. Otros éxitos incluyen Can’t Feel My Face, Starboy y The Hills.

¿A qué hora comenzará el show de medio tiempo?

El Super Bowl 2021 iniciará a las 6:30 hora de Florida (5:30 hora de México). Una vez que inicie el juego, las expectativas se trasladarán al esperado halftime, el show que cada año conecta el mundo deportivo con el del entretenimiento, generando millones de dólares y convirtiéndose en el espectáculo musical más visto del mundo en cuestión de minutos.

Se tiene planeado que The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, suba al escenario del Raymond James Stadium de Tampa, Florida a las 8:30 (7:30 en México).

¿Quiénes serán los invitados al medio tiempo del Super Bowl 2021?

De acuerdo con Billboard, a The Weeknd se le podría unir Ariana Grande y Daft Punk, ya que con ambos artistas lanzó grandes éxitos como Love Me Harder y I Feel It Coming, respectivamente.

Aunque también podría llevar al escenario a Kenny G, Doja Cat o Kendrick Lamar. Hasta el momento ningún invitado ha sido confirmado, por lo que sólo son especulaciones.

¿En dónde se transmitirá el medio tiempo del Super Bowl 2021?

La edición Super Bowl LV será atípica debido a la pandemia por coronavirus que orilló a los organizadores a limitar el público durante el juego en el Ray Ray Stadium, por lo que la carga de espectadores estarán concentrados frente al televisor y en los dispositivos móviles con acceso a internet.

Los juegos de la National Football League (NFL) en general, y por consecuencia el Super Bowl, son exclusivas de las cadenas televisoras estadounidenses, cada año se rolan las transmisiones estelares ciertos canales.

Este año CBS tendrá la transmisión estelar siendo que NBC estaba programado para transmitir el juego 2021 y CBS en 2022.

Ambas cadenas intercambiaron su calendario para que NBC tenga las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.

El Super Bowl podrá disfrutarse el próximo 7 de febrero en CBSSports, en cbssports.com y en CBS All Access en su idioma original y a tiempo real.

También será transmitido en las aplicaciones YouTubeTV, Hulu y la aplicación de la NFL (enlace aquí).

En México el partido y el medio tiempo será transmitido por ESPN, Fox Sports, Televisa y TV Azteca con narraciones en español y de forma gratuita.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí