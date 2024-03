Después de haber revelado algunos comentarios sobre el abuso y acoso sexual que vivió Drake Bell durante su momento de gloria en Nickelodeon, un nuevo documental exhibe el testimonio completo de primera mano.

En la serie documental de Investigation Discover , titulado Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV, el actor y cantante detalló el horror que vivió a los 15 años cuando un empleado de Nickelodeon abusó de él.

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté con él, abrí los ojos, me desperté y él me estaba agrediendo sexualmente”, reveló Bell.

“Me quedé paralizado y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esa situación”, añadió.

En el episodio de Quiet on Set, Drake reveló que su abusador fue Brian Peck, que trabajaba en Nickelodeon como entrenador de diálogos; ambos se conocieron cuando filmaban la segunda temporada de The Amanda Show a inicios de los dos mil.

Ambos habían sido buenos amigos antes de que Peck lo asaltara sexualmente, incluso Drake se quedó varias veces en su casa en Los Ángeles, ya que el set de grabación estaba más cerca en comparación con la casa donde vivía con su madre, en Orange, California.

El padre de Drake, Joe Bell, advirtió a la producción y a las familias de los niños talentos de los comportamientos extraños de Peck hacia los actores incluido Drake, pero sus preocupaciones fueron ignoradas y criticadas hasta el punto de que fue "excluido de la vida de su hijo".

Cuando se reveló el abuso hacia el actor, dentro de los estudios de Nickelodeon y solo con el personal de la empresa, Brian Peck se disculpó y dijo que no lo volvería a hacer; sin embargo, sucedió en más ocasiones, según recordó Drake en el documental.

“Simplemente estaba pasando. No tenía salida”, dijo Bell y agregó que el abuso que vivió después fue “extenso y bastante brutal”.

En su momento, Drake no contó lo que estaba pasando porque estaba “asustado” y sólo contó los detalles y el dolor que experimentó a manos del ahora exempleado de la empresa en terapia.

Al parecer Brian Peck lo amenazaba con destruir su incipiente carrera, pero su protagónico en Drake & Josh, obtenido un par de años después del inicio de todo, le ayudó a desahogarse de cierta manera con su madre para que interpusiera una demanda contra el entrenador de diálogos.

Tras esto, la policía inició una investigación contra Peck, orillando a Drake a grabar los abusos que sufría a manos del entrenador. En una llamada telefónica, Peck confesó sus crímenes cuando el actor lo llamó cuestionando por qué lo había abusado.

En 2003, Brian Peck fue arrestado por 11 cargos, incluídos sodomía, actos lascivos contra un niño, cópula oral de una persona menor de 16 años y cópula oral con anestesia o sustancias controladas. Fue sentenciado sólo a 16 meses de prisión.

Drake recordó que después de su sentencia, el entrenador de diálogos recibió apoyo de altos directivos de Nickelodeon, actores y gente poderosa dentro de la industria, que incluso enviaron cartas y peticiones a las autoridades para que lo dejaran libre; supuestamente las cartas estaban hechas culpando a las víctimas de lo que Peck les había hecho.

Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV expone los abusos sexuales y agresiones hechas por el productor Dan Schneider y otros empleados de Nickelodeon a actores y trabajadores de menor jerarquía durante los años de gloria de la empresa, en los que programas como The Amanda Show, Drake & Josh, iCarly y Zoey 101 brillaron a nivel mundial.

El programa de televisión de ID se divide en cuatro partes y sólo se transmite por el canal.

Según la primicia, “Quiet on Set abre el telón de un imperio, construido por el creador Dan Schneider, que tenía un control innegable sobre la cultura popular. Series como All That y The Amanda Show fueron consumidas obsesivamente por los niños de todo el país y definieron la comedia durante una generación”.

“Pero detrás de la presencia optimista en pantalla en estos programas con chistes cuestionables y sketches exagerados, Quiet on Set revela un ambiente insidioso, plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas con sus estrellas y equipo de menores de edad”.