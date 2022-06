Dua Lipa impone tendencia con minifalda tableada de 'infarto' en yate

Dua Lipa ya es uno de los íconos más importantes del pop actual, pero su influencia no se reduce a la música. Ahora también es un modelo a seguir en cuanto a moda se refiere.

Y la intérprete de Be the One ahora puso en tendencia las faldas tableadas al usar una durante su paseo en yate por el archipiélago de Estocolmo.

Con una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, presumió su look compuesto por una blusa blanca con hombreras y botones; una minifalda rosa, negra y azul unida a un maxi cinturón negro y botas negras terminadas en punta.

Todas las prendas que usó Dua Lipa tenían estoperoles o aplicaciones metálicas que diferenciaron el atuendo. Añadió lentes de sol rosas y una bolsa con estampado de serpiente.

Lució su belleza con un maquillaje de apariencia natural y dejó suelta su cabellera que se balanceaba con el viento. Sumó cerca de 600,000 reacciones en tres horas.

Otras fotografías de la galería incluyeron ostiones y un retrato con sus hermanos Gjin y Rina Lipa, quien hace poco debutó como modelo profesional.

Dua Lipa incursiona con éxito en el mundo de la moda. Se ha vuelto muy cercana a Donatella e incluso debutó como modelo en el desfile Versace que se realizó durante la Semana de la Moda de Milán. También usó su icónico vestido de arnés en los Premios Grammy más recientes.

El próximo desafió de la estrella está en las películas, pues Dua Lipa debutará como actriz junto a Henry Cavill en Argylle, la película de espías de Matthew Vaughn que se estrenará a finales de 2022 en Apple TV+.

La película, basada en la novela de Ellie Conway, también estará protagonizada por Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Samuel L. Jackson y Ariana DeBose.

Dua Lipa es la intérprete pop del momento. Sus éxitos acapararon durante meses la lista Billboard Hot 100 y ahora realiza una exitosa gira mundial con las canciones de Future Nostalgia.

Dua comenzó su gira en Estados Unidos en febrero y, después de sus fechas en Italia, se dirigirá a España, Finlandia y Noruega.

Se presentará en el Foro Sol de México el 21 de septiembre y la gira terminará con un concierto en la RAC Arena de Perth de Australia el 16 de noviembre.

La gira es producida por Ceremony London, promovida por Live Nation y patrocinada por Truly Hard Seltzer. El segundo álbum de Dua, lanzado en 2020, ganó el premio Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop y su sencillo principal Don't Start Now fue exitoso entre la crítica.

Mira las fotos de Dua Lipa en la galería superior.