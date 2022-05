Dua Lipa luce en Italia su atuendo tejido más diminuto y arriesgado

La cantante Dua Lipa presumió su atuendo tejido más diminuto al pasear por Portofino, Italia. Fue captada por paparazzis, mientras paseaba con sus amigos ataviada con un conjunto compuesto por una camiseta vino y un diminuto short a juego.

Las prendas tenían contorno amarillo neón y naranja. Completó el look con lentes de sol de contorno verde, una cadena de oro, aretes plateados y lució su rostro sin maquillaje.

Foto: Grosby Group

Dua Lipa es una de las estrellas del momento y actualmente realiza la gira Future Nostalgia para compartir con su público sus canciones más exitosas: Levitating, Don’t Start Now, New Rules y Cold Heart, por mencionar algunas.

Durante su parada en Italia, compartió fotografías de su estancia en A Belmond Hotel y deslumbró al posar desde su balcón con vista al mar.

Como todo un ícono de moda, la pop star presumió que usó un minivestido negro de texturas que incluyó transparencias, trozos de red y algunas partes cubiertas de lentejuelas. Completó su atuendo con botas.

Dua Lipa pierde el equilibrio y cae en concierto

Hace unos días, Dua Lipa pasó un incidente durante su concierto en el Mediolanum Forum Assago en Milán. Mientras cantaba la canción Be The One, resbaló y cayó al suelo.

Algunos usuarios de internet la criticaron porque la pista siguió corriendo y argumentaron que Dua Lipa hace playback. Sin embargo, otros apuntaron que es sólo el audio de apoyo que la mayoría de estrellas usa en sus presentaciones.

¡Bajan! @DUALIPA cae a medio concierto ¿Y hay playback?



Durante su concierto en #Milán, la artista sufrió de una caída en medio del escenario. Algunas personas afirman que se notó el playback y otras que es el coro de fondo.



¿Usted que opina? pic.twitter.com/iCbSiK3sbC — El Valle (@elvallemexico) May 30, 2022

Due comenzó su gira Future Nostalgia en Estados Unidos en febrero y, después de sus fechas en Italia, se dirigirá a España, Finlandia y Noruega.

Se presentará en el Foro Sol de México el 21 de septiembre y la gira terminará con un concierto en la RAC Arena de Perth de Australia el 16 de noviembre.

La gira es producida por Ceremony London, promovida por Live Nation y patrocinada por Truly Hard Seltzer. El segundo álbum de Dua, lanzado en 2020, ganó el premio Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop y su sencillo principal Don't Start Now fue exitoso entre la crítica.

El viernes pasado se estrenó el video de Potion, la nueva canción que interpreta con Calvin Harris y Young Thug. Esta es la segunda canción en la que colaboran Calvis y Lipa, quienes en 2018 saborearon las mieles del éxito con One Kiss.

