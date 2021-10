Dua Lipa ‘roba miradas’ con revelador catsuit transparente

La cantante Dua Lipa ha deslumbrado a sus seguidores con sus últimos atuendos y esta vez sorprendió al llevar un catsuit transparente, con lo que se sumó a la tendencia de ropa interior expuesta.

La estrella londinense posó para la cámara ataviada con un conjunto de malla de paneles en colores azul, marrón, naranja y negro. Debajo usó lencería de encaje y aumentó el glamour con anillos brillantes.

Dua Lipa, de 26 años, lució un maquillaje muy discreto y de apariencia natural. Únicamente dio un toque mate a su piel, usó labial nude en la boca y rímel en las pestañas. Sumó 3.5 millones de reacciones con su look.

En la semana, la intérprete de Love Again trabajó en un estudio de grabación de Reino Unido. Recientemente Cold Heart (PNAU Remix), la canción que interpreta con Sir Elton John, fue el primer lugar en las listas de popularidad de ese país.

Sir Elton celebró su primer lugar en el ranking Official Charts Company con una foto publicada desde una habitación de hospital, donde se está recuperando de una cirugía de cadera.

El tabloide Daily Mail anota que el cantante de Rocketman “se convirtió en el primero en tener un sencillo entre los diez primeros en el Reino Unido en seis décadas diferentes con Cold Heart. Su primer éxito Your Song llegó al número siete en 1970”.

Por su parte, Dua Lipa también incursiona en el mundo de la moda. Se ha vuelto muy cercana a Donatella e incluso debutó como modelo en el desfile Versace que se realizó durante la Semana de la Moda de Milán.

Desfiló para mostrar un vestido de tela rosa, inspirado en un modelo vintage que usó Elizabeth Hurley. En esa pasarela también participó Lourdes Leon, hija de la cantante Madonna, y figuras consagradas como Emily Ratajkowski y Gigi Hadid.

Dua Lipa pasa por un gran momento a nivel profesional y personal. Dijo a la revista Rolling Stones que su noviazgo con Anwar Hadid, de 22 años, le dio paz mental.

Declaró que escribió las canciones de su álbum Future Nostalgia cuando se sentía feliz, en parte gracias a su relación con Hadid.

“Cuando estaba creando mi primer álbum, mucho de lo que estaba pasando en mi vida era sobre la angustia. Esta vez (con Future Nostalgia), me sentía tan feliz y las cosas iban tan bien. Pensé: 'Está bien, necesito poder retratar este sentimiento de una manera que no me parezca cursi’”, relata.