Los efectos y la efectividad de las vacunas contra Covid

Decenas de laboratorios desarrollan vacunas contra la Covid-19 para colaborar a terminar con la pandemia de Covid-19. Sin embargo, son pocas las que se encuentran en las últimas fases de ensayos clínicos o que ya fueron aprobadas por las agencias sanitarias de varios países.

La primera vacuna en ser autorizada en Estados Unidos, México y otros países fue la vacuna elaborada por la farmacéutica Pfizer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también recomendó su uso tras corroborar que es segura para los pacientes y en diferentes regiones ya se comenzó a inocular a la población.

En la Unión Americana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sólo ha autorizado el uso de las vacunas contra la Covid-19 elaboradas por Pfizer y Moderna, por lo que son las únicas que se aplican a la población.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó su aval a las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca contra el coronavirus, pero sólo la primera se ha aplicado a los trabajadores de la Salud del país.

Además, el gobierno mexicano también está interesado en adquirir los productos contra el SARS CoV-2 desarrollados por CanSino y por el instituto ruso Gamaleya, pese a que los expertos han expresado dudas sobre su seguridad.

Estos son los efectos, dosis y efectividad de las vacunas contra el coronavirus.

Vacuna BNT162b2 de Pfizer y BioNTech (EU-Alemania)

Tipo: ARN mensajero

Países donde se ha autorizado: Estados Unidos, México, Medio Oriente, Reino Unido, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Unión Europea, Panamá, Singapur, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos.

Dosis: dos dosis con 21 días de diferencia.

Eficacia: 95%

Efectos secundarios: fatiga de corta duración, fiebre, dolores musculares y reacciones alérgicas.

The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine has not been approved or licensed by the U.S. FDA but has been authorized for emergency use to prevent COVID-19 in individuals 16+. See conditions of use: https://t.co/OS1tgYopUj — Pfizer Inc. (@pfizer) January 13, 2021

Vacuna mRNA-1273 Moderna (EU)

Tipo: ARN mensajero

Países donde se ha autorizado: Estados Unidos, Canadá, Israel, Reino Unido y la Unión Europea.

Dosis: dos inyecciones con un 28 días de diferencia.

Eficacia: 94.1%

Efectos secundarios: dolor, hinchazón, enrojecimiento en el brazo donde se aplicó la vacuna, así como resfriado, cansancio y dolor de cabeza, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Moderna confirms discussions with U.S. government for an additional 100 million doses of the Moderna COVID-19 Vaccine. Read more: https://t.co/4u12xliYRJ pic.twitter.com/5t4i3LGElR — Moderna (@moderna_tx) January 27, 2021

Vacuna CoronaVac de Sinovac Biotech (China)

Tipo: basada en virus desactivado.

Países donde se aplica: Brasil, China, Indonesia y Turquía.

Número de dosis: 2 dosis con 28 días de diferencia.

Porcentaje de eficacia: 50.38%

Efectos secundarios: ronchas, erupciones alérgicas en la zona donde se aplicó la vacuna y convulsiones por una reacción alérgica, según el Ministerio de Salud de Chile.

Vacuna AZD1222 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford (Suecia y Reino Unido)



Tipo: vector viral no replicante.

Países donde se ha autorizado: Argentina, Bangladesh, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Unión Europea, India, Maldivas, México, Marruecos, Nepal, Pakistán, Sudáfrica, Reino Unido.

Dosis: dos dosis con 4 semanas de diferencia.

Porcentaje de eficacia: 62% a 90% dependiendo dosis.

Efectos secundarios: No se han publicado.

We're very happy to see the ChAdOx1 coronavirus vaccine approved for use in Brazil.



Regulator Anvisa gave the green light to vaccines from Oxford-AstraZeneca and China's Sinovac, doses of which will be distributed among all 27 states.#oxfordvaccine https://t.co/GXtfWYoA4V — Oxford Vaccine Group (@OxfordVacGroup) January 18, 2021



Vacuna Ad26.COV2.S de Johnson & Johnson (Estados Unidos)



Tipo: vector viral no replicante.

Países donde se ha autorizado: ninguno

Dosis: Una dosis

Eficacia: 66% en un ensayo global de fase 3

Efectos secundarios: No se han publicado.

As the battle against #COVID19 continues, so does "The Road to a Vaccine." Join host Lisa Ling as she speaks with experts from around the globe to understand the latest developments from the scientific community. Watch LIVE Tuesday, February 2 at 12 PM ET: https://t.co/f77X98EDNr pic.twitter.com/A8VhxVU5Xc — Johnson & Johnson (@JNJNews) January 27, 2021

Vacuna Convidecia de Cansino Biologics (China)

Tipo: basada en adenovirus (llamado Ad5)

Países donde se ha autorizado: China.

Dosis: Una dosis

Porcentaje de eficiencia: No se han publicado

Efectos secundarios: No se han publicado

Vacuna NVX-CoV2373 de Novavax (Estados Unidos)

Tipo: basada en proteínas

Países donde se ha autorizado: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia

Dosis: dos dosis con 21 días de diferencia

Eficacia: 89.3%

Efectos secundarios: No se han publicado

Novavax COVID-19 Vaccine Demonstrates 89.3% Efficacy in UK Phase 3 Trial https://t.co/8HCAbqIVxH pic.twitter.com/PFaLXkNmA8 — Novavax (@Novavax) January 28, 2021

Sputnik V de Gamaleya (Rusia)



Tipo: vector viral.

Países donde se ha autorizado: Rusia, Argentina, Serbia y Bolivia.

Dosis: dos dosis con 21 días de diferencia.

Eficacia: 91.4%

Efectos secundarios: dolor e hinchazón en el lugar donde se aplicó la vacuna contra el Covid-19 y a corto plazo puede causar escalofríos, fiebre, dolor de cabeza y malestar general, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Argentina.

p