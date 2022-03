Eiza González cambia a rubia y se 'roba' todas las miradas en Londres

La actriz mexicana Eiza González sorprendió a todos los presentes en el Odeon Leicester Square de Londres al mostrar su nuevo look rubio en el estreno de Ambulance, la nueva película que protagoniza.

La estrella hollywoodense hizo un cambio radical al pasar de una cabellera castaña a una rubia platinada y fue el centro de las miradas.

Eiza González, de 32 años, posó sobre la alfombra ataviada con un lujoso vestido Burberry azul, largo y ceñido a su silueta delgada. La prenda tenía un escote en U formado y cuello halter formado por finos cristales que aumentaron el glamour.

Foto: AP

Una capa de maquillaje cubrió su rostro, pero el protagonista fue un labial rojo carmesí. Usó aretes largos que alternaron cuentas de diamantes y otras piedras preciosas azules. Llevó anillos y posó radiante ante las cámaras.

Foto: AP

No es la primera vez que Eiza González presume cabellera rubia. Ya lo ha hecho antes, pero con otros tonos o cabello más corto.

Ambulance es una cinta de acción y suspenso que se centra en un par de hermanos que secuestran una ambulancia y lidian con un paramédico y un paciente que necesita asistencia. González comparte créditos con Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Garrett Dillahunt.

Eiza interpreta a Cam Thompson. “Cuando hago un papel, realmente me gusta sumergirme en él, así que me hubiera encantado viajar en una ambulancia con su personal por un minuto, pero en este momento es imposible”, dijo a Byrdie.

“Fue la primera vez en mi vida que tuve que solucionarlo… No hay forma de hablar con los médicos o los técnicos de emergencias médicas porque están todos ocupados”, agregó. “Incluso conseguir ambulancias fue realmente difícil, así que alquilé un RV para acostumbrarme al ritmo de la ambulancia, ya sabes, cosas locas como esa”.

El cast de Ambulance grabó durante la pandemia. Así que los servicios permanecieron saturados por largo tiempo.

“Pero he podido conectarme con personas increíbles que literalmente salvan la vida de las personas cada dos minutos, y ha sido muy inspirador. Me pone mucho peso porque me pondré a pensar: ‘Vaya, realmente tengo que honrarlos. Tengo que hacerlo realmente bien’”, agregó la mexicana,

Ambulance llega a los cines del Reino Unido este viernes y a los cines de Estados Unidos el 8 de abril.

Su próximo paso es ser estrella de televisión. Protagonizará la nueva serie Extrapolations, de Apple TV +, una colección de historias de cómo los próximos cambios en nuestro planeta afectarán el amor, la fe, el trabajo y la familia a escala personal y humana. Marion Cotillard y Tobey Maguire también son parte del proyecto.

Pero quizá lo que más emociona a Eiza González es que protagonizará y producirá una película biográfica sobre María Félix, ícono del cine mexicano.

Se asoció con el director Matthew Heineman para dar vida a La Doña. Al respecto, Eiza González declaró: “La tenacidad y la feroz forma de vivir de María a través de algunas de las adversidades más duras que he conocido me han inspirado a mí y a muchos más. Me siento increíblemente honrada de interpretarla y de llevar su voz e historia al mundo”.

Mira las fotos de Eiza González en la galería superior.