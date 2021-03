Eiza González destila glamour y belleza con minifalda en sesión

Cada vez más Eiza González gana popularidad y reconocimiento en Hollywood gracias a su innegable talento como actriz y a su belleza que la evidencia como toda una modelo profesional.

Recientemente dio prueba de su influencia que tiene apareciendo en una revista estadounidense centrada en la moda, cultura y arte.

Para la edición de Rollacoaster, la actriz mexicana rodó una sesión fotográfica en la que apareció dando cátedra de estilo y elegancia con looks de Dior

A través de su cuenta de Instagram, Eiza compartió algunos detalles de su colaboración.

En la primera foto, Eiza aparece en lo que parece ser un establo; ella se luce ataviada con una minifalda en color beige con estampados color oro a juego con un blazer de mangas bombachas y sostén de la misma tela.

En la siguiente se luce con lo que parece ser un vestido de tipo slip blanco satinado.

Otras prendas que utilizó fueron un conjunto transparente en color azul que dejó a la vista su ropa interior también azul marino; un pantalón de cintura alta con estampado floral y un blazer largo combinado con un crop top blanco.

Para todas las fotografías, la estrella de I Care A Lot luce un rostro definido con maquillaje en tonos bronceados, párpados ahumados, delineador negro, labial marrón, cejas remarcadas y blush canela; su cabello se muestra peinado en mechones ondulados con raya en medio.

“@rollacoaster, gracias”, escribió en el pie de foto.

En los últimos días Eiza ha estado compartiendo en Instagram imágenes exclusivas de sus colaboraciones con revistas de moda con motivo de la promoción de sus más recientes trabajos cinematográficos, I Care A Lot y Godzilla vs. Kong.

Hace unos días presumió detalles de su portada con la revista Amazing y una sesión para el programa de Kelly Clarkson en la que apareció destilando glamour con un lujoso look Versace en color rojo.

La celebridad llegó a conquistar Hollywood en 2013 y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos y ha obtenido reconocimiento internacional por participar en las películas de Baby Driver, Fast And Furious, Paradise Hills y From Dusk Till Dawn: The Series.

Eiza González presume una ocupada racha de trabajo. Por ahora prueba las mieles del éxito con el esperado estreno de Godzilla vs. King junto a Démian Bichir, Millie Bobby Brown y Alexander Skarsgard.

En tanto, se encuentra grabando Ambulance junto a Jake Gyllenhaal y Yahya-Mateen II como dos ladrones que roban una ambulancia ocupada por un paramédico (Eiza González) y un paciente en estado crítico.

Según los planes, la película se estaría estrenando en cines en febrero del 2022

Mira las mejores fotos de Eiza en la galería.

