Eiza González impacta con figura 'irreal' en Versace rojo

La actriz Eiza González está en plena promoción de la película Godzilla vs. Kong y ha deslumbrado con atuendos de impacto en su cuenta de Instagram.

En su más reciente publicación lució lo nuevo de la casa de modas Versace. Posó ataviada con un conjunto rojo compuesto por un crop top de escote cuadrado, una minifalda con cinturón, medias a juego y zapatillas de plataforma.

La mexicana lució una figura irreal y dominó las poses frente a la cámara. Lució un maquillaje impecable compuesto por base, polvo compacto, sombra dorada y delineador negro sobre los párpados. Peinaron su cabellera con ligeras ondas en las puntas.

“Conocí a una de mis ídolos y estaré hablando con ella mañana @kellyclarksonshow. Gracias por mi look de sailor moon Versace”, escribió y recibió casi medio millón de reacciones en la plataforma web.

Eiza González se mudó a Los Ángeles en 2013 luego de protagonizar telenovelas juveniles en la televisión mexicana y su crecimiento ha sido constante en Hollywood.

Participó en películas como Baby Driver, Fast And Furious, Paradise Hills, From Dusk Till Dawn: The Series y recientemente brilló en la comedia negra I Care a Lot. Ahora comparte crédito con Demián Bichir, Millie Bobby Brown y Alexander Skarsgård en Godzilla vs. Kong que se estrenó en cines de México el 25 de marzo.

“Es complicado salir de la zona de confort. Hay muchísima gente en este país con el talento suficiente para ‘hacerla’ en el extranjero, y deciden quedarse porque la tienen ‘segura’. Yo decidí perseguir mi sueño de toda la vida, y aunque sea muy difícil, me puse los pantalones”, dijo hace seis años.

González confesó a la agencia Associated Press sentirse feliz por hacer una película sin clichés sobre los latinos.

“(Hacer) personajes que no tienen nada que ver con un cliché o un estereotipo de cómo a la gente nos gusta representarnos en las pantallas era muy importante para mí, así que me siento muy orgullosa de ser parte de este proyecto”, señaló.

La estrella ha deslumbrado con sus looks para la promoción de la cinta. Soprendió con un conjunto negro de valentino y antes con uno de Louis Vuitton.

Eiza González está grabando el thriller de acción Ambulance que se estrenará el 18 de febrero de 2022. Está protagonizada por Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II como dos ladrones que roban una ambulancia ocupada por un paramédico (González) y un paciente en estado crítico.