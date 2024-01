La actriz Eiza González deslumbró en el after party que organizó The Walt Disney Company con motivo de la entrega de los Premios Emmy.

La estrella mexicana llegó al Ristorante Per L'Ora en Los Ángeles ataviada con un espectacular vestido azul turquesa de Magda Butrym.

La prenda tenía un escote infinito en forma de “U” que llevó al estilo braless. También tenía hombreras, mangas largas y un largo que llegó a tocar el suelo.

Combinó su vestido con un fino collar plateado de Bvlgari, marca de la que es imagen. Llevó su cabellera perfectamente peinada con ondas y en su maquillaje fue protagonista el rubor sobre sus pómulos.

Photo © 2024 Media Punch/The Grosby Group/ Eiza Gonzalez

Eiza González está de vuelta en las alfombras rojas luego de pasar unas vacaciones en la isla caribeña de St. Barts. La actriz cumplirá 34 años el próximo 30 de enero y los recibirá con nuevos proyectos por estrenarse.

Tiene un papel protagónico en 3 Body Problem, una serie desarrollada por los creadores de Game of Thrones. La serie, próxima a estrenarse en Netflix el 21 de marzo, contará la historia del primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena.

La actriz mexicana también participará en "Mr. y Sra. Smith”, el nuevo programa de Prime TV inspirado en la película que antes protagonizaron Brad Pitt y Angelina Jolie.

Eiza González asegura que ha puesto mucho empeño en estos proyectos.

“Se ha puesto mucho esfuerzo en eso. Y, por supuesto, estoy emocionado de ver los espectáculos, porque me da mucho en qué pensar cuando se trata de la alfombra roja y en qué Eiza quiero ser en esta próxima era de mi vida”, declaró.

La vida de Eiza González dio un giro cuando se mudó a Los Ángeles en 2013. Desde entonces vive una vida de trabajo y lujo en Hollywood.

A inicios de su carrera en Hollywood declaró: “Es complicado salir de la zona de confort. Hay muchísima gente en este país con el talento suficiente para ‘hacerla’ en el extranjero, y deciden quedarse porque la tienen ‘segura’. Yo decidí perseguir mi sueño de toda la vida, y aunque sea muy difícil, me puse los pantalones”.

En su carrera como actriz ha brillado con actuaciones en Ambulance, I Care a Lot, Godzilla vs Kong, From Dusk Till Dawn: The Series y Baby Driver.