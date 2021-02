Eiza González presume silueta con leggings y crop top en Los Ángeles

Eiza González parecía lista para una sesión fotográfica con temática deportiva cuando fue captada por los paparazzis en calles de Los Ángeles, California.

La mexicana de 31 años fue vista saliendo de un local de jugos naturales en Beverly Hills haciendo alarde de su figura de impacto, fruto de horas en el gimnasio y estrictas dietas, con un ajustado look.

Se lució envuelta en leggings fosforecentes con detalles blancos y negros de New Balance a juego con un pequeño crop top negro de revelador escote circular.

Ambas prendas ayudaron a enmarcar sus abs de acero y delinearon sus kilométricas y tonificadas piernas.

Al outfit añadió un par de Converse blancos, gafas solares oscuras de Vera Wang Eyewear y un cubrebocas N95 negro para cumplir con las normas sanitarias de California para detener la propagación del coronavirus.

Foto: The Grosby Group

La celebridad de Baby Driver mostró una apariencia al natural, pero glamurosa al no llevar maquillaje en el rostro y peinar su cabellera color chocolate en mechones ondulados sobre los hombros.

Eiza llegó a los 31 años con una agenda llena de importantes proyectos laborales en Hollywood.

Hace unos días se reveló el primer adelanto de la película Godzilla vs. Kong en donde compartirá créditos con Démian Bichir, Millie Bobby Brown y Alexander Skarsgård.

El filme llegará a las salas de cine de forma simultánea con la plataforma streaming HBO Max el próximo 17 de marzo.

Después del trailer, Eiza acaparó la atención en redes sociales por ser una de las mexicanas con más éxito en la meca del cine estadounidense y con una carrera a futuro bastante prometedora.

Durante los últimos meses, la actriz ha concluido e iniciado varios proyectos fílmicos, entre ellos Bloodshot, I Care A Lot, Cut Throat City y Godzilla vs Kong.

Gran parte de sus trabajos se vieron retrasados por la pandemia por coronavirus, pero parece ser que ya está volviendo a la normalidad.

Tal es el caso que hace poco inició las grabaciones del thriller Ambulence junto a Jake Gyllenhaal, el cual se tiene planeado lanzarse a la pantalla grande en febrero de 2022.

La actriz mexicana llegó a conquistar Hollywood en 2013 y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos y ha obtenido reconocimiento internacional por participar en las películas de Baby Driver, Fast And Furious, Paradise Hills y From Dusk Till Dawn: The Series.

Mira las mejores fotos de Eiza en la galería.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí