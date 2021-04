Eiza González se luce en traje de baño para sesión en la playa

Eiza González se ha convertido en una de las actrices más solicitadas en , ya sea para aparecer en prestigiosas películas, como modelo o imagen de marcas y revistas de moda.

Recientemente protagonizó la portada de la revista Shape de Estados Unidos, para la que rodó una sesión fotográfica a la orilla de la playa.

La mexicana compartió en sus redes sociales los detalles de la sesión con una serie de fotografías en las que aparece ataviada con varios outfits playeros.

En la primera foto hizo alarde de su figura de impacto ataviada con un traje de baño de tipo bodysuit. El look constó de un bañador negro de manga larga con corte alto en el área del bikini y espalda descubierta.

En la segunda foto apareció ataviada con un albornoz blanco y gafas solares de estrella; mientras que en la tercera posó de espaldas saltando sobre la arena ataviada con un bikini negro, un bralette y un pantalón blanco traslúcido.

Para la cuarta foto, la celebridad de 31 años posó sonriente en un columpio ataviada con un camisón de maya, un bralette y shorts bikers.

Sin demasiados accesorios, la estrella de Baby Driver lució su belleza al natural, sólo con pendientes de aro pequeños, su rostro con maquillaje en tonos bronceados y su cabello peinado en mechones lacios.

Poco después de haber compartido la serie de imágenes, la actriz recibió más de medio millón de likes y miles de comentarios de fanáticos y amigos que alabaron su belleza y talento.

“Es que eres irreal”, escribió la cantante Sofía Reyes, mientras que su coprotagonista en I Care A Lot, Rosamund Pike, escribió “Ok, deténganse ahora, todos ustedes están codiciando a mi esposa”.

Durante la entrevista que sostuvo para la edición de Shape, Eiza reveló una lesión en la clavícula en 2018 cambió la trayectoria de su “vida profesional” y la obligó a tomar un descanso de tres meses de la actuación y dejar a un lado varios proyectos importantes.

“[Los proyectos] cambian la carrera de otras personas. Fue realmente difícil de ver. Hubo mucho trabajo interno que tuve que hacer para no derrumbarme”, señaló.

Más adelante en la entrevista detalló que la cuarentena fue “lo mejor” que le pudo haber pasado para encontrarse a sí misma, reflexionar y concentrarse en su futuro y amor propio.

“Este tiempo y este espacio me permitieron conectarme con quien soy como persona, mi pasión. fue curioso porque cuando cumplí 30 poco antes, ya había empezado a pensar, está bien, ¿quién soy en esta nueva década?”.

También dijo que a los 30 se siente más segura y empoderada que antes en sus 20 y que se acepta tal cual es, “Esta chica que veo en el espejo es quien soy y tengo que amarla”.

“Ahora me siento tan sexy cuando veo mis celulitis o mi trasero, que es grande, con pequeños hoyuelos. Me siento tan sexy con un solo movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poso de grasa en el costado de mi cadera. Realmente lo hago”.