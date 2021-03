El antes y después de los actores de ‘Volver al Futuro’

Volver al Futuro está por cumplir 36 años desde que llegó por primera vez a las pantallas grandes de todo el mundo sólo para encantar a millones de fanáticos y consolidarse como un clásico de la ciencia ficción.

Fue en julio de 1985 que la película contó las aventuras del adolescente Marty McFly (interpretado por Michel J. Fox) cuando accidentalmente viaja en el tiempo a los años 50 e interfiere con el primer encuentro de sus padres.

La primera entrega obtuvo cuatro nominaciones al Óscar, uno de ellos ganado, y su éxito le significó dos secuelas igual de exitosas y aclamadas por la crítica, la segunda en 1989 y la tercera en 1990.

¿Qué fue de los actores de Volver al Futuro?

Michael J. Fox como Marty McFly

La franquicia de Volver al Futuro fue protagonizada por el actor Michael J. Fox después de haber reemplazado a Eric Stoltz que había estado rodando la primera película por varias semanas.

Según la producción, Michael fue la primera opción para el papel, pero inicialmente tuvo que abandonar el papel por otros compromisos.

Después del abrumador éxito, el actor mantuvo una carrera ocupada en Hollywood, apareciendo en proyectos como Spin City (1996-2000), Curb Your Enthusiasm (2000), The Good Wife (2009), The Michael J. Fox (2013-2014), entre otros. También prestó su voz para Back To The Future: The Game Of Telltale Games.

Chistopher Lloyd como Emmett Brown

Este actor tuvo la oportunidad de interpretar al excéntrico Emmett Doc Brown y de recitar la famosa línea de 1.21 gigavatios que sigue haciendo eco en los fanáticos hoy en día.

Tras la franquicia, Lloyd se mantuvo ocupado trabajando en cine y televisión, además fue convocado para prestar su voz en el videojuego Lego Dimensions.

Recientemente apareció en Granite Flats (2015), 12 Monkeys (2017-2018) y en varios episodios de series como The Big Bang Theory, AP Bio y NCIS.

Lea Thompson como Lorraine Baines-McFly

Thompson interpretó a la madre del protagonista que, sin saberlo ni quererlo, se enamora de su propio hijo cuando éste viaja en el tiempo pretendiendo ser un joven llamado Calvin Klein.

Algunos de los proyectos posteriores de la actriz fueron Caroline in the City (1990), Daniel el travieso (1993), Friends (1995) y Spy School (2008).

Crispin Glover como George McFly

Fue el padre de Marty y esposo de Lorraine. En la primera parte, George comienza una relación con la que se convertiría en su esposa con la ayuda de su hijo Marty.

En las secuelas de Volver al Futuro, Crispin fue reemplazado por el actor Jeffrey Weissman.

Después de su aparición en la película, el actor tuvo apariciones en programas y películas como Charlie’s Angels: Full Throttle, Alice in Wonderland y Hot Tub Time Machine, pero principalmente se enfocó en su carrera como músico hacia finales de los 80, incluso fundó la empresa Volcanic Eruptions para transmitir las películas que escribe y produce.

Thomas F. Wilson como Biff Tannen

Wilson interpretó al matón de Tannen que se metía con la familia McFly y que a menudo interfiere con la relación de los padres de Marty.

Luego de su papel, la celebridad interpretó a varios familiares del personaje en las secuelas de Volver al Futuro.

También participó en Freaks and Geeks (1999) y Ed (1996). Prestó su voz para Las Aventuras de Batman (1997) y Bob Esponja (2015).

Entre 2018 y 2019 interpretó a Hank Heywood en Legends of Tomorrow de DC Comics.

Claudia Wells como Jennifer Parker

Se trató de la novia de Marty en la línea de tiempo normal. En la primera entrega tuvo apariciones muy cortas, una de ellas y la principal fue cuando Marty regresa al presente, justo en la última escena cuando Doc les dice que deben regresar al futuro.

En las secuelas, Claudia fue sustituida por Elisabeth Shue debido a que se tomó un descanso de la actuación; sin embargo regresó en 2011 y 2015 para interpretar al personaje en los videojuegos de Volver al Futuro.

Durante la década de los 90, la actriz abrió Armani Wells, una tienda de ropa en Estados Unidos, de la cual todavía es administradora.

Aunque todavía no regresa a la actuación formalmente, tuvo apariciones en Quinn y Room and Board.

James Tolkan como Sr. Strickland

El actor interpretó al estricto director en Hill Valley High School, tanto en 1955 como en 1985. Durante casi todo el lapso de la película ambientada en 1955 le hizo la vida imposible a Marty y a su padre, refiriéndose a ellos como holgazanes.

Retomó su personaje en las dos secuelas del filme y obtuvo otro papel similar de educador intransigente en la película Top Gun (1986).

Sus recientes trabajos incluyen Phil Spector de HBO y Bone Tomahawk en 2015.

