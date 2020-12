El antes y después de Madeline Zima, la pequeña de ‘La Niñera’

Hace casi 27 años llegó a las pantallas de televisión una de las comedias de situación más famosas y queridas no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Nos referimos a La Niñera, producida y protagonizada por Fran Drescher. El programa de seis temporadas contó las aventuras de Fran Fine como niñera de los niños Sheffield y la enamorada y finalmente esposa de Max Sheffield, padre de los pequeños.

The Nanny dejó muchos personajes memorables e icónicos que brillaron por sí mismos, como la pequeña Madeline Zima como Grace Sheffield, la pequeña de la familia.

Zima ganó popularidad entre los fanáticos de la serie por interpretar a la más ocurrente de los tres hermanos, y quizá la más inteligente.

Su papel fue uno de los más cercanos a la nana Fran y fue pieza clave junto el mayordomo Niles para que el romance entre Fran y su padre floreciera.

La actriz vio el despegue de su carrera con este personaje a los ocho años, pero previamente tuvo participaciones en producciones en las películas The Hand That Rocks the Cradle (1992) y Mr. Manny (1993), así como en el Law & Order (1993).

Durante las seis temporadas de La Niñera, Madeline trabajó en Til There Was You (1997) y The Rose Sisters (1998). Tras finalizar la comedia, fue convocada para interpretar papeles más maduros en The Nightmare Room (2001), Gilmore Girls (2001), Lucy (2003), A Cinderella Story junto a Hilary Duff (2004), Grey’s Anatomy (2007) y Californication (2007-2011), en ésta última se lució completamente diferente a lo que era en los noventa.

En la última década Zima se ha mantenido activa con una atractiva carrera tanto en el cine como en la televisión.

Apareció en las series Twin Peaks (2017), You (2019); sus papeles cinematográficos más recientes son Painkillers (2018) y Bombshell (2019).

Con 35 años, Madeline Zima continúa cosechando éxitos, este 2020 participó en las series Perry Mason y Good Girls.

Asimismo, se ha dedicado a la pintura y producción de sus propios cortometrajes

En redes sociales se mantiene a bajo perfil, publicando ocasionalmente cosas sobre el trabajo, sus obras de arte, recuerdos de años atrás y una que otra selfie.

Así es como se ve Madeline Zima actualmente.

