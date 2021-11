La actriz Salma Hayek deslumbró en su paso por la alfombra de la película House of Gucci. Fue el centro de atención al lucir un espectacular vestido de terciopelo azul de amplio escote.

La prenda de lujo de Gucci tenía una falda negra con abertura en la pierna izquierda, grandes pulseras de pedrería en las muñecas y una gargantilla de brillantes alrededor del cuello.

Salma Hayek, de 55 años, añadió altura a su look (creado por la estilista Annabelle Harron) con zapatillas negras de plataforma. También agregó una cartera negra, así como anillos y aretes de diamantes.

Presumió un maquillaje reluciente, compuesto por base, polvo compacto, labial rojo, cejas perfectamente marcadas y delineador negro sobre sus párpados para profundizar su mirada. Llevó su cabello cuidadosamente recogido detrás de las orejas.

Foto: AFP

En la cinta House of Gucci , la mexicana interpreta a Giuseppina Pina Auriemma, quien fue sentenciada a 25 años de prisión por supuestamente organizar el asesinato de Maurizio Gucci.

La película dirigida por Ridley Scott borda el asesinato del empresario en 1955. El CEO de la firma de lujo es interpretado por el famoso actor Adam Driver.

Lady Gaga dará vida a Patrizia Reggiani, exesposa de Gucci, quien fue declarada culpable de planear el asesinato. House of Gucci se estrena el próximo 25 de noviembre, Día de Acción de Gracias.

Salma Hayek también ha estado muy ocupada durante las últimas semanas promocionando Eternals, la cinta de Marvel que protagoniza junto a Angelina Jolie, Richard Madeen, Harry Styles y Gemma Chan.

Hace unos días se viralizó un video donde la mexicana se conmueve hasta las lágrimas por llegar a obtener el papel de superheroína como latina y representar a la comunidad hispana y a las mujeres y niñas con este logro.

“Cuando me lo puse (el traje), me solté a llorar. Vi mi cara morena en el traje de superhéroe y al ver mi cara vi tu cara. Vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande. Vi la cara de todas las niñas y me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola sino que dentro de ese traje íbamos todos los latinos que hemos esperado tanto este momento”.