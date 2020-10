El atuendo traslúcido con el que Britney Spears 'rompió' Instagram

La cantante Britney Spears sorprendió a sus seguidores de Instagram al posar en lencería. Publicó una fotografía donde aparece ataviada con un bralette rojo, bikini negro y medias traslúcidas.

La intérprete de Oops!... I did it again sumó más de 400 mil reacciones. Miró fijamente a la cámara y dejó suelta su cabellera rubia. Dejó su rostro casi sin maquillaje; únicamente aplicó delineador negro alrededor de sus ojos.

Las fotos de Britney salen a la luz luego de que diera un mensaje donde aseguró que pasó un verano feliz, pese a los problemas de tutela legal que enfrentó.

“Este verano ha sido muy divertido para mí. Aprendí mucho, me reí mucho, nadé mucho. Pero lo más importante que aprendí es que la vida tiene muchos dones espontáneos en cada momento. A veces tenemos que aprender a reducir la velocidad y cómo abrazarlos a todos”, señaló.

En agosto, el tribunal de California determinó que la cantante seguirá bajo la tutela legal de su padre, James Spears, al menos hasta febrero de 2021. Él controla su vida pública y privada desde hace más de una década.

James Spears asumió la tutela de Britney en 2008, después de que ella fuera ingresada en un psiquiátrico y perdiera la custodia de sus hijos por “comportamientos erráticos y problemas con las drogas”.

En enero de 2019, ingresó por su propia voluntad en una clínica de salud mental por la angustia que le provocó una enfermedad de su padre. Permaneció en la instalación médica hasta finales de abril de 2019.

Una fuente dijo al medio TMZ que su exesposo Kevin Federline “confía” en que sus hijos Sean, de 14 años, y Jayden, de 13, están “seguros” en compañía de su madre. En septiembre de 2019, el exbailarín recibió el 70% de la custodia de sus hijos.

Britney Spears se ha enfocado en practicar yoga para recuperar su bienestar. Lo hace en el gimnasio, en la playa y en el jardín.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, el yoga es más que un simple ejercicio: en realidad es una combinación de cuatro componentes: posturas, prácticas de respiración, relajación profunda y meditación. Algunos de sus beneficios son que mejora el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza y ​​la coordinación.