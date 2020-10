El bikini con el que Natalie Portman delineó su figura en la playa

Natalie Portman acaparó la atención de propios y extraños durante su día de playa en compañía de su hija de tres años, Amalia.

Y es que la actriz fue fotografiada por los paparazzis destilando estilo y glamour con un traje de baño en la costa de The Pass, Byron Bay en Australia.

La protagonista de Black Swan fue vista jugando con su hija jugando en la arena y tomando el brillante sol australiano, minutos antes había sido vista sumergiéndose en el agua y esperando una buena ola para utilizar su tabla de surf.

Lució un sostén de cuello halter tipo bustier a juego con un bikini de estampados negros y blancos, sobre estas prendas, la actriz delineó su tonificada figura con un traje de baño de neopreno negro de manga larga con el que disfrutó de las olas de la playa.

Añadió gafas solares de diseñador, mientras su rostro se mostró libre de maquillaje y su cabello peinado en un moño bajo con raya en medio.

Natalie se encuentra en Australia con su esposo Benjamin Millepied y sus hijos.

Llegó al país hace casi un mes para unirse a las grabaciones de la nueva película de Marvel, Thor: Love and Thunder.

Según informes de The Daily Telegraph, se tenía planeado comenzar el rodaje en Queensland y en los estudios Fox de Moore Park; sin embargo, se cree que el rodaje fue aplazado porque algunas locaciones fueron modificadas debido a la pandemia por coronavirus.

Hasta el momento, Portman y su coprotagonista, Chris Hemsworth, están a la espera de nuevas noticias sobre la reubicación de las locaciones para comenzar a grabar durante este mes.

En tanto, se tiene planeado que la película llegue a las salas de cine a nivel mundial durante 2022.

El estreno marcaría la última entrega de la saga de Thor dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, pero según Hemsworth no sería su último trabajo encarnando al personaje.

En una entrevista con un medio de comunicación polaco, el actor respondió a una pregunta sobre el término de su participación como Thor “¡¿Estás loco?! No voy a entrar en ningún período de jubilación, Thor es demasiado joven para eso. Sólo tiene mil 500 años. Definitivamente no es una película de la que me despido. Por lo menos eso espero”.

Mientras se llega a un acuerdo de grabación, la celebridad de 39 años prepara el lanzamiento de su libro infantil titulado Natalie’s Portman Fables, un libro de fábulas que promete ser todo un suceso entre los lectores infantiles y sus padres.

En redes sociales se ha encargado de hacerle promoción y en una de las publicaciones reveló que se inspiró en su hija para crear sus propias historias.

El libro llegará el 20 de octubre a las librerías, aunque ya se puede pre-ordenar en línea.

