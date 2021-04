Bella Thorne disfrutó de un tropical descanso en compañía de algunos amigos, en las playas de Miami.

La actriz de 23 años se dirigió a su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles de sus recientes vacaciones.

En un carrete que compartió hizo alarde de su delgada figura apenas cubierta con un traje de baño de dos piezas con el estampado de la bandera de Cuba.

El conjunto constó de un sostén de triángulo con cuello halter y lazos atados por detrás de la espalda, a juego con un bikini de corte bajo atado por los costados.

Posó para la cámara recostada en lo que parece la proa de un yate sobre una bandera de Cuba.

Lució su rostro definido con una capa de maquillaje en tonos claros, mientras que su cabellera se mostró peinado con mechones ondulados sobre sus hombros.

Añadió un par de relojes de pulso plata, además de brazaletes y llamativos anillos, incluido el anillo de compromiso que le entregó hace unos días su novio Benjamin Moscolo.

En otras fotografías Bella se lució ataviada con varios atuendos playeros, incluido un sostén de terciopelo rosa con cuello halter a juego con un conjunto de Balenciaga negro.

También modeló un conjunto de Versace negro con estampados de leopardo, el cual contó con un liguero de cuero y múltiples collares de oro de la misma marca de lujo.

Para este look la cantante lució una peluca rubia hielo de mechones lacios.

En la última publicación apareció en lo que parece la Mansión de Gianni Versace en Florida ataviada con leggings estampados en tonos dorados y negros, así como un sostén de triángulo.

“Cubana bitch aquí. Miami, mi ciudad natal ¡te extraño! ¿Qué atuendo es tu favorito También haz zoom para ver las uñas”, escribió en el pie de foto.

En publicaciones anteriores había compartido clips y fotografías de una sesión que grabó en esta residencia con looks similares.

Sus recientes actividades en redes sociales se producen después de anunciar su compromiso con su novio italiano, Benjamin Moscolo.

Bella reveló en Instagram que su novio se le declaró durante un reciente viaje a España.

Antes de hacer la pregunta, Mascolo organizó una cita romántica al aire libre con la frase en letras grandes en luces Cásate conmigo y un corazón enorme hecho de rosas con las iniciales de ambos escritas en él.

El músico de Benji & Fede y la estrella hollywoodense han estado saliendo por casi dos años.

Debido a la pandemia por coronavirus y las restricciones de viaje a Estados Unidos, ambos se habían estado reuniendo en México desde julio, hasta que ambos viajaron a España.

Estuvieron separados durante los primeros meses de la pandemia y tras su primer reencuentro Bella presumió su relación en redes con el mensaje “Después de cinco meses, reunidos y se siente tan bien”.

Mientras la ex estrella Disney planea su boda, también está disfrutando de su agenda de trabajo llena de atractivos proyectos que incluye la película italiana Time Is Up.

A finales de marzo, la actriz estrenó la serie de Amazon Prime Video, Paradise City, en donde interpreta a la guitarrista de la banda The Relentless.

Asimismo, está disfrutando de su reciente lanzamiento musical Phantom con Malina Moye, el cual pertenece a su álbum debut, What Do You See Now?

Mira las mejores fotos de Bella en la galería.

MA

