El bikini ‘imposible’ con el que Kim Kardashian posó en Instagram

Kim Kardashian parece estar disfrutando de su vida como nueva soltera después de haberse anunciado su divorcio de Kanye West.

A través de redes sociales ha estado compartiendo fotografías con su familia y de sus escapadas vacacionales con una apariencia más relajada y juvenil.

En esta ocasión, la empresaria de 40 años se dirigió a su cuenta de Instagram para publicar un par de fotografías suyas a la orilla de la piscina, haciendo alarde de sus curvas y su impresionante cinturita.

Posó para la cámara sentada sobre un camastro con toallas, arbustos de fondo y un cielo despejado ataviada con un diminuto traje de baño de dos piezas en color verde militar.

El conjunto constó de un sostén de triángulo con tirantes de espagueti y un bikini de corte bajo y finos lazos aferrándose sobre sus curvas de impacto.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians complementó el glamuroso look sólo con gafas solares de rectángulo.

Mostró su rostro a penas definido con maquillaje en tonos claros; utilizó labial nude, blush bronceado sobre los pómulos y una base informe al resto de su piel dorada por el sol.

En tanto, su cabello se lució peinado en dos largas trenzas con raya en medio.

“Aléjate y concéntrate en ti”, escribió en las postales con más de 3 millones de likes obtenidos minutos después de haberlas posteado.

Previamente había compartido otras fotografías de sus más recientes visitas a la playa, para las que posó glamurosa con un bikini color marrón y gafas solares. En una de esas imágenes apareció con su hija North.

Sus recientes actividades en dicha red social se producen después de darse a conocer que cortó cualquier tipo de comunicación con el rapero Kanye West tras iniciar el proceso de divorcio.

De acuerdo con informes de Page Six, la expareja solicitó comunicarse para lo necesario a través de sus equipos de seguridad, incluso Kanye cambió sus números de teléfono.

Una fuente le dijo al medio que el también empresario de 43 años sólo se comunica con sus cuatro hijos por medio de las niñeras y asistentes de Kim.

“Incluso antes de que Kim solicitara el divorcio, Kanye cambió sus números y dijo: ‘Puedes contactarme a través de mi seguridad’. A pesar de esto, ella confía en él con los niños. Él los ama y está viendo a algunos de ellos”.

La fuente también reveló que se evitan cada vez que Kanye va a su casa para ver a los niños.

“Ella sale de la casa y él llega y se junta con sus hijos. Tienen un ejército de niñeras, por lo que la transición es fácil”.

De acuerdo con TMZ, ambas celebridades firmaron un contrato prenupcial que no quieren romper, aunque durante el proceso de divorcio puede que se modifique para conveniencia de ambos.

Poco después de anunciar la separación legal, se informó que la pareja había tenido muchos problemas durante el año pasado, incluida la polémica levantada por el rapero durante su candidatura presidencial.

Sin embargo, iba a tratar de llegar a un acuerdo para que Kanye pueda estar cerca de sus cuatro hijos.

“Él todavía quiere jugar un papel muy importante en sus vidas, y Kim nunca desanimaría eso. Él ya no vive en la casa con Kim y los niños, cuando los ve, los encuentra en otra parte”, apuntó una fuente cercana a las celebridades.

MA

