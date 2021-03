El bikini metálico con el que Khloé Kardashian arrasó en Instagram

La modelo Khloé Kardashian promocionó su nueva línea de trajes de baño con una sesión de fotos que compartió en Instagram.

La socialité de 36 años de edad hizo alarde de su figura tonificada con un bikini de color plateado con detalles metálicos con textura de piel de serpiente, compuesto por pantaleta ultra delgada y un top de escote pronunciado.

El bikini metálico está hecho de material reciclado y forma parte de la nueva colección de su marca Good American. El traje de baño de dos piezas ya está disponible a la venta por internet a 65 dólares, lo que equivale a mil 325 pesos mexicanos.



Khloé completó su atuendo con una cadena delgada para envolver su pequeña cintura y una camisa traslúcida de color crema, también de su marca Good American.

Además, dejó que su cabellera castaña cayera con ondas ligeras sobre su pecho y maquilló su rostro con tonos oscuros en la zona de los ojos y claros en los labios. También utilizó joyería de lujo como accesorios.

Lee también: Gisele Bündchen cautiva con diminuto bikini en la playa

La hermana menor de Kim Kardashian posó al interior de una piscina, recargada en un piso de piedra, para la sesión de fotos.

Anoche se estrenó en Estados Unidos el primer episodio de la nueva temporada del reality Keeping Up with the Kardashians, la última que realizará la familia luego de 15 años al aire. En el capítulo, Khloé Kardashian habló más sobre sus planes para un segundo embarazo.

La también conductora comentó que tiene tres embriones congelados con Tristan Thompson, disponibles para la fertilización in vitro en cuanto ella lo decida. Khloé ya sabe el género que tendrían sus hijos, de trata de una niña y dos niños.

El basquetbolista, quien también es padre de True, fue el donador. Sin embargo, los médicos advirtieron a la modelo que el embarazo sería de alto riesgo y tendría un 80 por ciento de probabilidades de sufrir un aborto espontáneo.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Khloé Kardashian.

p