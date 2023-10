A Britney Spears le encanta lucirse con sus fanáticos y presumir su talento para el baile sensual a través de redes sociales.

En su reciente actividad de Instagram, la cantante, de 41 años, compartió dos videos de sí misma bailando al ritmo de Daddy Lessons de Beyoncé, ataviada con un pequeño y atrevido atuendo morado.

Hizo alarde de su trabajada silueta vestida con un show off body, confeccionado con tela satinada, además de paneles de malla traslúcida en los costados y sobre el vientre. La atrevida prenda también contó con bikini de hilo.

Sumó un par de botas cubiertas negras, con tacón grueso y cierre plateado en los costados, así como una gargantilla negra de encaje y discretos anillos plateados.

La cantante de Baby One More Time mostró su belleza destacada con maquillaje en tonos naturales, incluida la base y labial nude. Sus ojos se vieron enmarcados por sombras ahumadas y un delineado messy negro.

Por su parte, lució su cabellera rubia peinada en mechones lacios y voluminosos, además de flequillo degrafilado en los costados.

Al parecer ambos clips no son nuevos ya que en el fondo de su sala se aprecia un enorme árbol de Navidad.

Britney Spears no se limitó a dejar pasar la oportunidad de referirse a su ex, Sam Asghari, a través de la canción de Beyoncé, la cual dice: “Mi papá me advirtió sobre hombres como tú. Dijo: ‘Niña, él está jugando contigo. Él está jugando contigo’”.

Después de modelar su body traslúcido, Britney compartió otro clip también bailando, pero con un atuendo negro con bikini de leopardo. En las imágenes se aprecia que tiene un dedo vendado.

Los fans creen que la celebridad se lastimó después de haber hecho el extraño baile con cuchillos hace unos días, en su intento de imitar la presentación de Shakira en los VMAS.

Si bien ella misma escribió en Instagram que no se trataban de cuchillos reales, los fans expresaron su preocupación y pusieron en duda la estabilidad de su salud mental ahora que está divorciándose de Asghari.