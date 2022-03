El bustier de lujo con el que Anne Hathaway impactó en Manhattan

Anne Hathaway es una de las actrices más fashionistas de Hollywood y atrajo la atención de los paparazzis cuando se dirigía al programa The Late Show With Stephen Colbert en Manhattan, Nueva York.

Deslumbró a los fotógrafos ataviada con un espectacular y lujoso conjunto de Christopher John Rogers, un diseñador famoso por su uso del color.

Hathaway, de 39 años, remarcó su silueta delgada al usar un colorido bustier de escote cuadrado sin mangas y pantalones amplios que se ciñeron a su cintura.

Sus estilistas la maquillaron con tonos de apariencia natural, priorizando el rubor durazno, labios rosas y amplias pestañas negras. Recogieron su cabellera en una coleta con flequillo y llevó aretes de diamantes para aumentar el glamour.

Foto: Grosby Group

La ganadora del Oscar fue al programa de Stephen Colbert para promocionar WeCrashed: The Rise And Fall Of WeWork, la nueva miniserie que protagoniza junto a Jared Leto y que se estrena el 18 de marzo por Apple TV+.

Jared interpreta a Adam Neumann, el hombre detrás de la fundación de WeWork, y Anne a su esposa Rebekah en una serie sobre sus turbulentas vidas personales y profesionales.

A fines del año pasado, Anne también terminó el rodaje de su próxima película Armageddon Time, escrita y dirigida por James Gray.

Anne Hathaway viajó el fin de semana a Austin, Texas, para estrenar We Crashed en el festival de cine South By Southwest. Deslumbró con un vestido plateado de Versace.

Durante su estancia en Austin, la actriz hizo una parada en Nixta Taquería para degustar deliciosa comida mexicana e hizo un reconocimiento al restaurante en su cuenta de Instagram.

Anne Hathaway es una de las actrices más queridas de Hollywood, en parte por su entrañable papel de Andrea Sachs en El Diablo Viste a la Moda, película que coprotagonizó con Meryl Streep en 2006.

En una entrevista en 2016, la también modelo reveló que no era la primera opción para el personaje. El estudio Fox buscaba a Rachel McAdams para interpretar a "Andrea Sachs", pero rechazó el papel.

