El ‘catsuit’ con el que Christina Aguilera arrasó en Instagram

Christina Aguilera recurrió a su cuenta de Instagram para celebrar su cumpleaños número 40 a través de un clip corto.

En la publicación, la intérprete hizo a alarde de su figura de impacto ataviada con un look festivo negro con estampados dorados mientras caminaba con estilo al ritmo de Body de Megan Thee Stallion por un lujoso pasillo de su casa.

Se trató de un ajustado catsuit hecho con terciopelo negro de manga larga que combinó con un par de sandalias con cintas negras y tacón de aguja en color dorado.

Lució su cabellera rubia peinada en una cola de caballo extra larga que contoneó a su ritmo hasta girarla de modo dramático antes de finalizar el video.

Su rostro se mostró definido con maquillaje en tonos dorados y bronceados, largas pestañas negras, labios nude y colorete sobre las mejillas.

“Voy por ti, 40”, subtituló el video con casi medio millón de reacciones y miles de comentarios de amigos y fanáticos que enviaron sus felicitaciones.

Esta fue la única publicación que hizo con respecto a su cumpleaños, por lo que no dio más detalles de sus celebraciones.

La publicación de su cumpleaños se produjo después de darle un giro a su carrera musical al firmar con la discográfica Roc Nation del rapero Jay-Z y de haberse separado del manager que la siguió durante gran parte de su trayectoria, Irving Azoff.

Según los informes, la cantante comenzará a trabajar en nueva música próximamente, después de dos años desde su último álbum de estudio titulado Liberation.

Este 2020 participó en la banda sonora del live action de Disney, Mulan, con dos canciones originales, pero no dio señales de una producción completa.

Hace unos días Christina Aguilera, Xtina, como es conocida en redes sociales, fue la invitada musical en el programa Late Night With Seth Meyers para una presentación navideña.

La también actriz transmitió su número desde su mansión de $10 millones de dólares en Mulholland Estates, California.

Lució a cuadro ataviada con un colorido atuendo de temporada firmado por Vivienne Westwood, sandalias de aguja, su cabello rubio peinado en una elegante cola de caballo alta y lujosa joyería de oro y diamantes.

Durante su segmento, Aguilera interpretó su propia versión de The Christmas Song de Robert Wells de 1945, esta canción apareció en su álbum navideño del 2000, My Kind of Christmas.

Mira las mejores fotos de la cantante en la galería.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí