El diminuto bikini nude con el que Kylie Jenner despidió el año

La socialité Kylie Jenner "encendió" las redes sociales al compartir una serie de fotos en bikini, mientras para las festividades de Año Nuevo en Aspen, Colorado.

La empresaria de 23 años hizo alarde de sus "curvas de impacto" con un bikini de escote pronunciado y tirantes ultra delgados. El tono nude del traje de baño resaltó sobre su piel bronceada.

Aunque Kylie se encontraba dentro de una alberca, su rostro lució perfectamente maquillado con tonos claros. Además, peinó su cabello rojo en un impecable chongo.

La hermana menor de Kim Kardashian complementó su look con un collar plateado, pulseras y arracadas doradas, así como unos lentes de sol con armazón color crema.

"Nadando en el 2021", escribió la modelo al compartir las imágenes en Instagram para despedir el 2021 y dar la bienvenida al Año Nuevo.

Kylie Jenner viajó a Aspen con su hermana Kendall y su mamá Kris para disfrutar del clima invernal lejos de California. Las estrellas del reality Keeping Up with the Kardashians practicaron deportes sobre la nieve y luego compraron en las tiendas de la región.

En Instagram, la modelo Kendall Jenner compartió un video de su hermana practicando snowboarding en las montañas de Colorado, en un "día de hermanas".

La familia Kardashian Jenner pasa las fiestas de fin de año de una forma totalmente diferente a las celebraciones de los últimos años. Su tradicional fiesta navideña anual se canceló debido a la pandemia de Covid-19.

A medidados de diciembre, Khloé Kardashian anunció que el festejo se cancelaría para cumplir con las medidas sanitarias y evitar el riesgo de propagación del virus. Sin embargo, las hermanas de reunieron para tener una Navidad íntima, sólo con los integrantes de la familia.

