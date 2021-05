El ligero vestido con el que Eiza González conquistó Santa Mónica

La actriz Eiza González disfruta de los días soleados de primavera en Santa Mónica, California. Fue captada por paparazzis cuando salía del restaurante R+D Kitchen en compañía de un amigo.

Deslumbró ataviada con un ligero vestido blanco ajustado con resorte en el torso. Lo combinó con sandalias animal print, lentes de sol y una bolsa de palma.

Aumentó el glamour con un set de joyería de oro, compuesto por dos cadenas, una pulsera y arracadas. Dejó suelta su cabellera castaña y usó un cubrebocas.

Foto: Grosb Group

La estrella mexicana disfruta del éxito que obtuvo con las películas I Care a Lot y Godzilla vs. Kong, pero ya se ha revelado algunos detalles de su participación en la película animada Spirit Untamed.

Con esta cinta, Eiza González vuelve a demostrar su talento como cantante, ya que interpreta la canción Fearless (Valiente) en un dueto bilingüe con Isabela Merced.

En Spirit Untamed Eiza González presta su voz al personaje de la madre Milagro Navarro, mientras que Isabela Merced lo hace para la hija Lucky Prescott.

La película, a estrenarse el 4 de junio de 2021, narra que la vida de Lucky Prescott cambia para siempre cuando se muda de la ciudad a un poblado fronterizo donde se hace amiga de un caballo salvaje llamado Spirit.

Eiza González emergió como estrella en México con telenovelas y álbumes musicales. Sus fanáticos están emocionados por ver cómo demuestra una vez más su talento.

La actriz ya es una de las mexicanas más exitosas en Hollywood y cada vez es más segura de sí misma. En entrevista con la revista Shape dijo que llegó a la edad en la que se siente bien con la mujer que ve frente al espejo y la ama.

“Quiero dar a mi cuerpo este mensaje de que estoy agradecida por él para que se mantenga saludable. Especialmente en medio de una pandemia, nos damos cuenta de que nuestros cuerpos están haciendo mucho para mantenernos con vida. Tenemos que estar agradecidos con ellos”, dice.

Juan Carlos Reyes García, El Universal

Eiza González admitió que hace cuatro años se sentía avergonzada cuando los paparazzis captaban en fotografías su celulitis. Eso ya cambió.

“Ahora me siento tan sexy cuando veo a mi celulitis o mi trasero - que es grande, con pequeños hoyuelos. Me siento tan sexy solo con un movimiento. Me siento como una mujer, Puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido en mis 20 años”, dijo la estrella que en enero cumplió 31 años.

Eiza González se mudó a Los Ángeles en 2013 luego de protagonizar telenovelas juveniles en la televisión mexicana y su crecimiento ha sido constante en Hollywood.

Participó en películas como Baby Driver, Fast And Furious, Paradise Hills, From Dusk Till Dawn: The Series y recientemente brilló en la comedia negra I Care a Lot. También compartió créditos con Demián Bichir, Millie Bobby Brown y Alexander Skarsgård en Godzilla vs. Kong.