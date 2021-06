El look de verano braless con el que Elizabeth Hurley conquistó Instagram

A los 56 años, Elizabeth Hurley conserva una de las figuras y bellezas más cuidadas del mundo del espectáculo. Es por ello que constantemente hace alarde de ello en redes sociales.

En esta ocasión, la estrella de The Royals recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una fotografía con sus seguidores en la que aparece presumiendo la figura de impacto que conserva a su edad.

Se lució con un ligero look braless compuesto sólo por un bikini de corte bajo con rayas blancas y negras, perteneciente a su marca de trajes de baño Elizabeth Hurley Beach.

Agregó un kimono de playa blanco con lino semitransparente y encaje en los bordes.

En la foto, Elizabeth lució su belleza enmarcada por una melena color chocolate con mechones ondulados.

Su rostro se mostró con colorete bronceado sobre los pómulos, párpados ahumados, largas pestañas con rímel negro, labial nude y ojos delineados para resaltar sus ojos azules.

Posó frente a la cámara de pie, con una pared blanca de fondo. Al parecer su sesión de fotos improvisada la realizó en su casa, a la orilla de la piscina.

“Tener mis propias vacaciones en casa… en mi propia casa”, escribió en el pie de foto.

Su publicación llegó después de haber celebrado su cumpleaños número 56 en su residencia millonaria de Herefordshire en Reino Unido en compañía de su familia y amigos.

En publicaciones previas presumió varias fotografías de sus celebraciones, incluida una fiesta a la orilla de la piscina ataviada bailando Who Do You Think You Are de las Spice Girls, ataviada con un diminuto bikini amarillo.

También presumió sus regalos, incluido un atrevido vestido de DsQuared2 que destacó su tonificada silueta con una arriesgada abertura en el frente y profundo escote.

En otras fotos compartidas apareció celebrando con un vestido largo vintage de Versace y durante paseos por el campo con su hijo Demian.

Sus recientes actividades en las redes y celebraciones por su cumpleaños se producen después de haber hablado con People sobre su exnovio Hugh Grant y haber revelado algunos detalles de su relación actual.

Dijo que la mejor forma de llevarse bien con sus exnovios es respetar sus vidas actuales, a sus parejas y a sus familias.

“Todavía soy muy buena amiga de Hugh, ya sabes, pasamos por muchas cosas juntos. Pero he estado pensando, una de las cosas más importantes para mantener buenas relaciones con tus exes es tener mucho respeto por su vida actual”.

“No hemos tenido una relación sentimental durante 20 años, creo, a pesar de que tenemos una amistad tan fuerte, pero siempre somos muy conscientes de que hay otras personas en nuestras vidas”.

Hugh Grant y Elizabeth Hurley estuvieron juntos por 13 años; comenzaron su relación en el 2000.

Ahora él está casado con la productora de televisión, Ana Elisabet Eberstein, mientras que Hurley está soltera.

A inicios de año se rumoró que la actriz estaba en el proceso de retomar su relación con el ex jugador de cricket, Shane Warne, ya que ambos estuvieron coqueteando por redes sociales y compartiendo recuerdos de su tiempo juntos.

Mira las mejores fotos de Elizabeth en la galería.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí