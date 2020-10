El micro bikini con el que Kendall Jenner conquistó Instagram

Kendall Jenner consintió a sus millones de seguidores en redes sociales con una selfie tomada dentro de un lujoso baño cubierta con un diminuto atuendo.

La modelo mejor pagada de la industria compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de sí misma haciendo alarde de su impresionante figura envuelta en un pequeño traje de baño de dos piezas con estampados florales en tonos verdes, naranjas y blancos.

El diseño estuvo compuesto por un sostén de escote recto tipo bandeau con finos tirantes y un bikini de corte alto que abrazó su afilada cadera.

Posó para la cámara de su celular a través de un espejo que, a la vez, dio un vistazo del lujoso baño en el que se encontraba decorado con paredes florales verdes, con baldosas blancas, cortinas y ventanas.

“Buen baño”, escribió bajo la postal, que de inmediato sumó más de 6.1 millones de likes y comentarios de fieles fanáticos y amigos.

Sus más recientes actividades en redes sociales se producen después de conquistar las pasarelas de marcas de lujo como Versace durante la Semana de la Moda de Milán, la cual también contó con la participación de Hailey Bieber.

En los últimas semanas Kendall de 24 años se ha mantenido ocupada cubriendo algunos compromisos laborales y sumergiéndose en la vida política de Estados Unidos de camino a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians hizo un espacio en su agenda para hablar de política con Jon Favreau, ex redactor de los discursos de Barack Obama durante su administración y actual presentador en el podcast llamado Pod Save America.

En una charla que sostuvo con Favreau a través de Instagram Live, la modelo habló de la importancia de aumentar la participación de los jóvenes en los siguientes comicios.

Jenner mencionó las estadísticas sobre las elecciones de 2016 y resaltó que las personas mayores fueron quienes tuvieron más participación en comparación a los jóvenes.

“Si no les gusta lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento, honestamente creo que esta elección es su última oportunidad para cambiarlo”, dijo el presentador.

“La votación no elegirá a un salvador, no resolverá todos nuestros problemas, pero la votación nos dará la oportunidad de hacer algo sobre el cambio climático, el racismo sistémico, la atención médica y la educación. La votación nos dará la oportunidad de asegurarnos de que nuestra política no esté tan jodida como ahora, y que no estemos todos en el cuello como lo estamos ahora”, añadió el experto.

Ambos acordaron que los jóvenes tienen que afrontar las consecuencias de las decisiones que tomen los mayores o de lo contrario deben levantar la voz.

Al finalizar la transmisión, Jon agradeció a Jenner de involucrarse en la vida política e influenciar a los estadounidenses a participar en las siguientes elecciones.

Mira las mejores fotos de Kendall Jenner en este enlace.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí