El minivestido con el que Iggy Azalea arrasó en redes sociales

Iggy Azalea consintió a sus más de 14.8 millones de fanáticos en Instagram con una fotografía de sí misma haciendo alarde de sus curvas de impacto.

La rapera recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una foto en la que aparece modelando un minivestido verde de Fashion Nova, marca de moda de la cual es imagen.

En la imagen, la celebridad de 31 años presumió su diminuta cintura y tonificadas curvas con un vestido con estampados de diferentes tonalidades verdes, el cual contó con escote circular, tirantes delgados y un largo que apenas cubrió sus muslos.

La intérprete de Fancy lució su cabellera rubia peinada en mechones lacios sobre sus hombros, con mechones sueltos al frente, mientras que su rostro se mostró maquillado con brillo en los labios, sombras rosas con plateado, rímel negro y ligero blush bronceado.

“@Fashionnova”, escribió en el pie de foto que al instante superó los 345 mil likes.

Sus actualizaciones en redes sociales se producen después de que revelara que pausará su carrera musical para concentrarse en otros proyectos.

A través de Twitter la rapera dijo que dará un paso atrás de la música para enfocarse en “otros proyectos creativos”, aunque no detalló nada.

Según los planes revelados en un hilo, su tercer álbum de estudio, End of an Era, será el último en lo que completa sus siguientes trabajos.

“End of an Era es tan especial para mí porque después de que suelte mi álbum el próximo mes, me tomaré algunos años para enfocarme en otros proyectos creativos y cosas que me apasionan e inspiran, más allá de la música”, escribió en un tweet.

“Estoy emocionada de que ustedes vean diferentes lados de mí en el futuro. ¡Cambiar mi energía y enfoque hacia lo que más me entusiasma es lo que es correcto para mí y espero que continúen apoyando cualquier proyecto creativo que esté haciendo aquí”.

Shifting my energy and focus to what I’m most excited about is what is right for me and I hope you’ll continue to support whatever creative projects I’m out here doing!

I really love this album and I just want my fans to enjoy this with me. I hope I see so many of you on tour!