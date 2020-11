El minivestido de lujo con el que Kim Kardashian conquistó Instagram

Kim Kardashian celebró a lo grande su cumpleaños número 40 en compañía de sus familiares y amigos cercanos en una isla de la Polinesia Francesa a finales de octubre y, aunque el viaje ya terminó, continúa recordando los mejores momentos en redes sociales.

En esta ocasión, la empresaria recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un par de fotografías que se le tomó en una sesión improvisada, pero glamurosa en el The Brando Resort, ubicado en la isla privada de Tetiaroa.

En las postales, Kim hizo alarde de su estilo, pero también de su riqueza con un look de súper lujo firmado por la casa italiana Versace.

El outfit constó de un minivestido con estampado de tigre en tonos marrones y negros, de escote pronunciado tipo square y sin mangas que se ajustó a sus definidas curvas y cintura de avispa.

La prenda es parte de la colección lanzada en 1996 por Gianni Versace y está valorada en $8 mil 357 dólares, cerca de $168 mil 745 pesos mexicanos

Al look le añadió una gargantilla de oro con cinta negra también de Versace, además de un par de llamativos pendientes largos.

Remató con gafas solares Versace y uñas largas amarillo fosforescente para combinar el conjunto.

Su rostro se mostró definido con maquillaje bronceado, labial nude, blush rosado, pestañas con rímel negro y párpados ahumados, por su puesto no pudo faltar su característico contouring; su cabello se lució peinado con raya en medio y mechones ondulados.

Al viaje llevó a su estilista Chris Appleton y a su maquilladora personal Mary Phillips para que trabajaran su imagen aún para jugar en la playa.

Según apuntan los reportes, Kim gastó cerca de $1 millón de dólares en el viaje a Tahití y por esto mismo fue criticada en redes sociales por usuarios que la calificaron de insensible por festejar de esta forma en medio de la pandemia y con cifras récord de desempleo tan sólo dentro de Estados Unidos.

El resort en donde hospedó a su clan, el cual le perteneció al actor Marlon Brando, ofrece habitaciones de lujo con una tarifa promedio de $20 mil dólares por noche.

A su llegada a California, Kim no dejó pasar mucho tiempo antes de retomar sus actividades como líder y fundadora de la marca de lencería Skims.

En Instagram promocionó la nueva colección de ropa casual en colaboración con su hija North West que modeló prendas idénticas a las de su madre en color gris.

Según el post, la línea está dirigida a mujeres adultas, adolescentes y niños pequeños.

Entre sus múltiples ocupaciones, la estrella de Keeping Up With The Kardashians ha dejado espacio en su agenda para preparar la colección de cosméticos de KKW Beauty, además de perfumes con temas de cristal de KKW Fragrance.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí