El estreno mundial de 'Superman', el renacer del legendario superhéroe dirigido por James Gunn, lideró las taquillas y superó las previsiones al recaudar 217 millones de dólares este fin de semana, en el que 'Jurassic World: Rebirth' ('Jurassic World: El renacer'), segunda en la lista, rebasó los 500 millones.

La nueva versión con tintes de humor, protagonizada por David Corenswet, recaudó 122 millones de dólares solo en los cines de Estados Unidos, lo que la posiciona como el tercer estreno más taquillero del año, después de 'A Minecraft Movie' ('Una película de Minecarft', 162 millones de dólares) y 'Lilo y Stich' (146 millones), según datos de la web Box Office Moho.

La cifra de 217 millones supone un buen arranque para el regreso a la pantalla grande de uno de los clásicos del mundo de los superhéroes de la mano de los Estudios DC, que tienen a Gunn como copresidente junto a Peter Safran.

'Superman' ha desplazado a 'Jurassic World: Rebirth', la película que continúa la saga iniciada en 1993 por Steven Spielberg, con Scarlett Johnasson a la cabeza, que sumó 40 millones de dólares más en las taquillas de Estados Unidos este fin de semana.

'F1', la historia de la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt, bajó hasta el tercer puesto con 13 millones de dólares recaudados; 393,3 millones totales desde su llegada a los cines hace tres semanas.

Las dos películas dirigidas el público infantil 'How to Train Your Dragon' ('Cómo entrenar a tu dragón'), de Universal, y la aventura de Disney Pixar 'Elio' completaron los cinco primeros puestos de la taquilla.

La saga de aventuras de Dean DeBlois, cuarta, recaudó 7,8 millones de dólares a nivel local, para 560 millones a nivel mundial hasta la fecha, desde su llegada a los cines hace un mes.

"Elio" se ubicó en quinto lugar con 3,9 millones de dólares este fin de semana y superó el nivel de los cien millones a nivel mundial.