El regreso de 'Scream' finaliza su rodaje y recupera su título original

Los Ángeles (EE.UU.), 18 nov (EFE).- El rodaje de la próxima entrega de la saga "Scream" terminó este miércoles, una entrega que devolverá a la gran pantalla esta mítica franquicia de terror y que en su quinta película recuperará su título original: Sencillamente "Scream".

That’s a wrap on Scream, which I’m excited to announce is the official title of the next film! Nearly 25 years ago, when I wrote Scream and Wes Craven brought it to life, I could not have imagined the lasting impact it would have on you, the fans. (1/3) pic.twitter.com/RCuhVUclG4