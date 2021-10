El traje de baño con el que Kim Kardashian presumió diminuta cintura

Kim Kardashian se tomó un descanso de sus múltiples ocupaciones pasando el día en las playas de Malibú en compañía de su amiga y socia Stephanie Shepherd.

Los paparazzis captaron a la celebridad de 40 años haciendo alarde de su impresionante figura de reloj de arena y diminuta cintura apenas cubierta con un pequeño traje de baño de Skims, la marca que lidera.

Fue fotografiada contoneando sus trabajadas curvas con un sostén bandeau spandex a juego con un pequeño bikini de corte alto; ambas prendas ayudaron a enmarcar su vientre plano.

Añadió una gorra de béisbol negra y gafas solares oscuras con un diseño futurista con pantallas reflectantes.

Lució su larga cabellera con extensiones ligeramente alborotada por la brisa de la playa. En tanto, su rostro se mostró al natural, sin gota de maquillaje.

Foto: The Grosby Group

Durante su estancia en la playa, Kim se divirtió y se relajó con su amiga quien llevaba un bikini asimétrico negro a juego con un sostén de triángulo, ambas prendas también pertenecen a la reciente colección de Skims.

Las bellezas estuvieron jugueteando a la orilla del mar y se tumbaron sobre la arena para broncearse y tomarse selfies.

Antes de irse del lugar, Kim se puso shorts bikers de Balenciaga y una sudadera negra sobre el bikini, mientras Steph usó un cárdigan de rayas amarillas y negras.

Su aparición en Malibú se produjo antes de dejarse ver saliendo de una cita con Kanye West en el restaurante Nobu.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians y el rapero de 44 años se dejaron ver saliendo de una cena con un grupo de amigos.

Ambos se mostraron amistosos y en buenos términos mientras se dirigían al estacionamiento del lugar, incluso se subieron los dos al mismo automóvil y se retiraron.

Kim se lució elegante y glamurosa con un catsuit morado satinado de Balenciga, con guantes del mismo tono, botines a juego y una larga gabardina de cuero en color marrón.

Kanye se lució con pantalones negros holgados, una gorra de béisbol, una camisa negra y lentes oscuros, similares a los que usó la empresaria.

Hace unos días comenzaron a surgir rumores que aseguraban que Kim estaba saliendo en plan sentimental con Maluma.

Sin embargo, el músico colombiano negó los rumores, señalando durante una entrevista con L’Officiel Hommes que su vínculo es amistoso y “estrictamente platónico”.

“No sé por qué empezaron a preguntar eso. Tal vez porque se está divorciando y todo eso, ¿sabes?”, dijo el reguetonero.

“Pero no, somos buenos amigos. No hablamos tan a menudo, pero sí, somos buenos amigos y siempre nos deseamos lo mejor”, añadió.

Por otro lado, los fanáticos creen que Kim y Kanye están a punto de retomar su relación, ya que últimamente pasan mucho tiempo juntos y ella lo ha estado apoyando al cien por ciento desde el lanzamiento de Donda, su reciente álbum.

Según un amigo cercano a la socialité, su reconciliación puede estar más cerca que nunca, más aún después de que ella apareció en la fiesta de escucha de Donda vestida de novia.

“Kim no está apresurando el divorcio. Ella y Kanye están en un buen lugar en este momento y ella no está en una línea de tiempo apresurada para impulsar el divorcio”.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí