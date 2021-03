El traje de baño con el que Salma Hayek se lució a la orilla de la piscina

Salma Hayek consintió a sus fanáticos de redes sociales con una fotografía de sí misma disfrutando de la primavera con un paisaje marino de fondo.

La celebridad de 54 años recurrió a su cuenta de Instagram para modelar un ajustado traje de baño de tipo bodysuit rosado.

El diseño contó con un atrevido escote en V con un adorno colgante y cuello halter, el cual remarcó su figura de reloj de arena y atléticas piernas.

Combinó el look con gafas solares rectangulares de Balenciaga, marca de la que es dueño directo su esposo Francois-Henri Pinault; así como una voluminosa cabellera rizada y una apariencia al natural al no llevar maquillaje en el rostro ni otros accesorios.

Posó de pie a la orilla de una piscina infinita, con rodete de madera y de fondo el mar azul.

La foto, compartida durante su escapada a la playa este fin de semana, de inmediato alcanzó 1.2 millones de likes y reacciones de fanáticos que quedaron impresionados con la figura que conserva a los 54 años de edad.

Hayek se ha mantenido como una de las mexicanas con más éxito dentro de Estados Unidos, especialmente en Hollywood.

Hasta el día de hoy cuenta con un atractivo currículum que incluyen producciones como Frida, película que la hizo merecedora de una nominación al Óscar; Drunk Parents, Like A Boss y Grown Ups 1 y 2.

En últimas fechas se ha propuesto conquistar, además de las pantallas grandes alrededor del mundo, las plataformas streaming habidas y por haber.

Próximamente regresará a la pantalla con The Eternals de Marvel en Disney+, misma que ya está haciéndose realidad con otras celebridades incluidas Angelina Jolie, Kit Harington, Kimail Nanjiani y Richard Madden.

A través de Amazon Prime, la mexicana estrenó Bliss durante febrero, en la cual trabajó en colaboración con Owen Wilson.

Cuando inició el año, Hayek continuó con su faceta como productora de la segunda temporada de la serie Monarca transmitida en Netflix.

En una entrevista con OK!, la celebridad de Coatzacoalcos, Veracruz dijo que se siente “revitalizada” ahora que los productores de cine la llaman para que se una a sus proyectos luego de ser ella quien los buscaba para que le dieran trabajo.

“Realmente me revitalizó que me contrataran. Siempre los encontré. Pero ellos no me querían. Y ahora que están viniendo hacia mí, eso es lo que ha sido realmente estimulante”, reveló.