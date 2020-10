El traje de baño 'imposible' con el que Demi Rose conquistó las Maldivas

Demi Rose se ha encargado de documentar a través de redes sociales su actual visita a las Maldivas. Y como es de esperarse, la modelo ha posado en sus imágenes con diminutas prendas tropicales.

En una de las recientes publicaciones que ha hecho en Instagram, Rose de 25 años aparece modelando un traje de baño negro casi ‘imposible’ de lucir con un atrevido corte en la parte inferior delantera y un panel descubierto en la espalda baja.

La escasa prenda de Novo Swim estuvo diseñada con un ajustado escote square sostenido por finos tirantes y un pedazo de tela que terminó en V entre sus curvas de infarto de la cadera.

Al look Demi agregó un enorme sombrero de palma en color beige con lazos para atar bajo la barbilla y múltiples anillos en ambas manos.

Resaltó su belleza con maquillaje en tonalidades bronceadas: labial nude, blush color canela, ojos ligeramente ahumados, un cat eye definido con lapiz claro, amplias pestañas con rímel negro y toques luminosos sobre los pómulos.

En tanto, su cabello lució peinado en mechones lacios bajo el sombrero.

Rose Mawbi hizo alarde de su talento como modelo en una sesión improvisada llevada a cabo frente a un fondo lleno de vegetación, muy cerca de una de las playas de las Maldivas.

“Bendecida”, escribió bajo la serie de fotografías con casi medio millón de reacciones obtenidas al momento de su publicación.

Esta fue una de las varias sesiones que ha rodado durante las idílicas vacaciones a la playa que se propuso disfrutar después de haber estado en cuarentena durante meses debido a la pandemia.

Una sesión anterior mostró a la británica ataviada con un vestido asimétrico de corte sirena azul escarlata de Fashion Nova.

El atavío constó de un vestido con escote de un tirante, detalles drapeados sobre la cultura que ayudaron a acentuar su figura de reloj de arena y una abertura hasta el muslo.

La celebridad posó para la cámara recostada en la orilla de la playa con la arena blanca y aguas turquesas de fondo.

Lució su belleza con maquillaje bronceado, su cabello marrón peinado sobre la espalda con raya en medio y discreta joyería.

“Serenidad”, escribió en el pie de foto al mismo tiempo que le hacía promoción a la marca de moda que representa.

En una entrevista que recientemente dio a Sky News la modelo dijo que ha estado lidiando con su salud mental afectada a partir de la muerte de sus padres.

Reveló que está superando la difícil racha con sus múltiples viajes, su trabajo y con la ayuda de su círculo de amistades, asimismo se ha sumergido en la literatura, en el yoga, meditación y otras actividades que le dan paz.

“Quiero decir, fue realmente difícil, he pasado por etapas en las que me siento peor y ahora estoy en un lugar donde me siento mucho mejor. Realmente se necesita tiempo”.