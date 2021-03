El vestido de 'Cenicienta' con el que Kaley Cuoco deslumbró en los Golden Globes

Kaley Cuoco destiló belleza y elegancia en la 78a entrega de los Golden Globes, la cual se llevó a cabo de forma atípica debido a la pandemia.

Hizo su aparición en la alfombra roja virtual dando cátedra de estilo con un elegante vestido de estilo Cenicienta en color gris y lentejuelas bordadas.

El outfit se trató de un Oscar de la Renta colección otoño/invierno 2020 que contó con un escote strapless, capas de tul y cintura ceñida por una línea de lentejuelas bordadas que ayudó a resaltar la esbelta figura de la actriz.

Añadió joyas de Harry Winston, incluido un par de llamativos pendientes de diamantes y tacones de Stuart Weitzman con plataforma y pulsera.

En redes sociales compartió una foto en la que posó a la orilla de la piscina que tiene en su mansión de Los Ángeles, con una amplia sonrisa, su rostro maquillado en tonos claros y su cabello rubio en mechones ondulados.

Posterior a la ceremonia, Kaley subió otra foto en la que aparece sentada en el suelo con su lujoso vestido expandido por el suelo, mientras ella disfruta de una rebanada de pizza, una botella de champagne y otros bocadillos.

“Me gustaría agradecer... ¡No importa!”, escribió bajo la publicación con casi un millón de likes.

La actriz de The Big Bang Theory fue nominada al Golden Globe por Mejor actuación en una serie de televisión en la categoría de musical o comedia debido su participación estelar en The Flight Attendant de HBO Max.

Y aunque estuvo vestida para la ocasión y para recibir un premio, la actriz perdió en la categoría frente a Catherine O’Hara por Schitt’s Creek.

The Flight Attendant cuenta la historia de una asistente de vuelo que bebe en exceso y se involucra con varios hombres aún cuando está trabajando.

Una noche, la protagonista tiene una aventura con un pasajero en Bangkok y al día siguiente lo encuentra muerto y cubierto de sangre en la cama. A su llegada a Estados Unidos el FBI ya la espera para interrogarla.

La serie de drama obtuvo buenas críticas y se renovó una segunda temporada que se planea estrenarse en diciembre de este año.

En una entrevista que dio para Variety, Cuoco de 35 años reflexionó sobre su primera nominación a los Golden Globes, tras dedicarse a la actuación por casi 30 años, principalmente en la comedia.

“Siento que hay mucho más en el horizonte, porque creo que mi carrera acaba de comenzar”.

Foto: EFE

También reveló que estuvo en shock después de haber finalizado The Big Bang Theory tras 12 temporadas y que no recordaba su vida antes del show, pero afortunadamente obtuvo el papel principal en The Flight Attendant poco después lo que le ayudó a seguir con su carrera y a confiar en sí misma.

Con la serie, Kaley se convirtió en una de las actrices de televisión mejor pagadas de Hollywood. Por episodio la actriz recibía un pago total de $1 millón de dólares.

Mira las mejores fotos de Kaley en la galería.

MA

