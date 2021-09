El vestido de gala con el que Kirsten Dunst deslumbró en Venecia

La actriz Kirsten Dunst deslumbró en el Festival de Cine de Venecia, en Italia, al promocionar la película The Power of the Dog.

La estrella de la primera saga de Spider-Man se lució con un vestido de gala de color negro, con tela de encaje con incrustaciones de microperlas y lentejuelas, escote pronunciado, y una falta traslúcida que dejó ver sus piernas tonificadas.

El atuendo que lució la celebridad es una creación de la firma de alta costura Giorgio Armani Privé.

Foto: AFP

Dunst, de 39 años de edad, recogió su cabello rubio en un elegante chongo alto, lo que dejó al descubierto sus pendientes ámbar.

Además, la actriz usó maquillajes en tonos rosados en labios y mejillas, pero le dio profundidad a su mirada con un estilo ahumado.

Kirsten Dunst acudió al Festival de Cine de Venecia para presentar la película The Power of the Dog, junto a Benedict Cumberbatch y la directora Jane Campion.

La cinta cuenta la historia de un granjero de Montana que vive en la década de 1920 y que enfurece por el matrimonio de su hermano con su tímida novia, interpretada por Dunst.



The Power of the Dog obtuvo una ovación de cuatro minutos en el festival, por lo que es uno de los proyectos más fuertes de la temporada.

Kirsten tiene un regreso triunfal luego de una breve pausa por el embarazo de su segundo bebé con su esposo Jesse Plemons. La pareja se conoció en las filmaciones de la segunda temporada de la serie Fargo y casi dos años después se comprometieron.

