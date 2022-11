El vestido de la princesa Grace Kelly que Ivanka Trump usó en la boda de su hermana

Ivanka Trump robó la atención durante y después de la boda de su hermana Tiffany Trump en Mar-a-Lago debido al look de princesa, literal, que usó en la fiesta principal.

Y es que la hija mayor del ex presidente de Estados Unidos usó un vestido idéntico al que usó la princesa Grace Kelly cuando protagonizó la película Para atrapar a un ladrón, producida por Alfred Hitchcock en 1955.

El look se trató de un diseño hecho por Elie Saab al estilo strapless, con top drapeado y una larga falda de vuelo, así como una mascada unida al top que ayudó a cubrir parte de su escote elegantemente.

El vestido también presentó un color azul pastel similar, sólo que el vestido de Grace tenía retazos de azul marino por el frente.

Luego de que se viralizaran las primeras fotos de la ex primera hija de Estados Unidos junto a su hermana y otras invitadas, los internautas no dudaron en comparar su look con el de la princesa de Mónaco en el thriller romántico.

De hecho, los usuarios de redes sociales sugirieron que Ivanka estaba lanzando un mensaje con su atuendo sobre su padre y las elecciones que perdió y evitaron que siguiera con su segundo mandato, así como de los conflictos legales que enfrenta.

To Catch a Thief trata sobre un ladrón que huía de la ley en la Riviera Francesa, pero debido a que estaba siendo imitado por un impostor, se convirtió en detective para atraparlo. El personaje de Kelly se enamora de este ladrón.

“El vestido de Ivanka era una réplica de Grace Kelly en To Catch a Thief. La ironía no se le podría haber pasado”. escribió un usuario en Twitter.

Otros usuarios calificaron la elección del vestido como una “ironía poética” y como una referencia a los múltiples problemas legales que enfrenta el magnate, principalmente por sus afirmaciones sobre que Joe Biden le robó las elecciones en 2021, el asalto al Capitolio, el allanamiento de propiedad por parte del FBI para buscar documentos clasificados que se llevó ilegalmente de la Casa Blanca y otros asuntos vinculados a sus negocios y malversación de dinero de la Organización Trump.

Durante y después de la millonaria boda entre Tiffany y el empresario Michael Boulos, Ivanka compartió detalles del enlace y de los invitados en sus redes sociales. También escribió un mensaje de felicitación y hermandad a Tiffany y su esposo.

Soooo Ivanka in a Grace Kelly replica dress from To Catch a Thief, WOWZERS, Oh No Sir, the irony ain’t lost here! #TrumpIsDone pic.twitter.com/GRJGXpK485