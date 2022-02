El vestido transparente con el que Gal Gadot conquistó Instagram

La actriz Gal Gadot abrió el baúl de los recuerdos y publicó dos fotografías de hace un par de años en su cuenta de Instagram.

En una de ellas, la protagonista de Wonder Woman está sentada sobre una silla ataviada con lencería negra, un suéter gris y botas plateadas altas que añadieron glamour a su look.

En la segunda fotografía, Gal Gadot derrochó belleza al usar un vestido transparente de malla negra que dejó expuesta su ropa interior. La tela del vestido tenía detalles plateados. Dejó suelta su cabellera negra y le dio una apariencia húmeda, mientras que su maquillaje tuvo tonos naturales con destellos de bronceador e iluminador.

Gal Gadot tituló la fotografía con las letras TB de throwback y añadió un emoji de corazón. Sumó más de 1.1 millones de Me Gusta y reacciones.

La actriz israelí es una de las más queridas y cotizadas en la industria de Hollywood. Está a punto de iniciar largas jornadas de trabajo, por lo que decidió tomarse un tiempo libre junto a su esposo Yaron Varsano.

La estrella de Wonder Woman documentó su escapada de fin de semana compartiendo tres fotos, incluida una en la que le dio a su pareja un dulce beso.

“Dado que los próximos meses van a estar tan ocupados y agitados, decidimos pasar este hermoso sábado al aire libre bajo el sol de invierno”, escribió.

El esposo de Gal Gadot es un empresario y desarrollador de bienes raíces. Juntos tienen tres hijas: Alma de 10 años, Maya de cuatro y Daniella de siete meses.

Gal Gadot fue la tercera actriz mejor pagada del 2020 con $31.5 millones de dólares según la revista Forbes. La estrella protagonizó Wonder Woman 1984 y sumó a su bolsa 20 millones de dólares por su papel en Red Notice.

Para 2022 ya tiene proyectos. Se anunció que interpretará a la Reina Malvada de la historia de Blancanieves en "Snow White and the Seven Dwarves", una nueva película live action que prepara Disney. La israelí se unirá a la actriz latina Rachel Zegler, quien dará vida a la princesa Blancanieves.

En otra cinta, interpretará a Cleopatra bajo la dirección de su amiga Patty Jenkins, quien es la directora de las dos cintas sobre Wonder Woman.

También ha confirmado un thriller internacional de espías, Heart Of Stone, junto al actor de Belfast Jamie Dornan. En otro proyecto protagonizará una nueva versión del thriller romántico de Alfred Hitchcock To Catch A Thief, y será una de las productoras junto con su esposo, según The Wrap.

Actualmente protagoniza la película de misterio Death On The Nile de Kenneth Branagh, que se basa en la novela de 1937 del mismo nombre de Agatha Christie.