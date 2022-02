Elizabeth Hurley arrasa en Instagram con microbikini nude a los 56 años

Elizabeth Hurley consintió a sus fanáticos en redes sociales con un recuerdo de sus últimas vacaciones en la playa.

La actriz, de 56 años, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un throwback en el que aparece modelando un traje de baño nude de dos piezas perteneciente a su marca Elizabeth Hurley Beach.

El conjunto estuvo compuesto por un pequeño sostén de triángulo de finos tirantes y escote ajustado, a juego con un microbikini del mismo tono con cadena en los costados. Ambas prendas ayudaron a delinear la impresionante figura que conserva a los 56 años.

Destiló el glamour que la caracteriza sin accesorios extras más allá de su belleza juvenil y abs de acero.

Lució una apariencia natural al mostrar maquillaje claro en su rostro, una base que le dio efecto de porcelana a su piel, delineador negro que destacó sus ojos claros; en tanto, mostró su cabellera castaña peinada en ligeras ondas sobre los hombros.

Posó sonriente parada frente a una pared marrón. “No me quejo, pero desde mis últimas vacaciones parece haber pasado toda una vida, justo antes del primer cierre. Me voy de vacaciones y viviré indirectamente a través de mi teléfono durante unos días”, escribió en el pie de foto.

Si bien la celebridad no ha salido de vacaciones como lo hacía antes, en los últimos meses se ha estado divirtiendo y pasando los días en su finca de Inglaterra y haciendo pequeños viajes en los alrededores.

Asimismo, ha asistido como invitada especial a exclusivos eventos principalmente de moda y belleza y ha estado trabajando como modelo para algunas marcas de moda, incluida su marca de trajes de baño y publicaciones de revistas.

En una reciente entrevista que le dio al Mail Online, la estrella de Al Diablo Con El Diablo reveló algunos de sus secretos fitness con los que mantiene tonificada y en forma su figura a pesar de su edad y agitado estilo de vida.

Reveló que ahora le es más complicado mantenerse en forma que cuando era joven, pero hace lo posible para cuidarse y sentirse bien con la imagen que ve frente al espejo todos los días.

“Peso al menos 10 libras más que hace 20 años, pero no me importa. Probablemente peso más ahora, pero no como comida rápida y sólo bebo refrescos de vez en cuando. La vida es demasiado corta para seguir una dieta súper estricta”.

Añadió que no hace tanto ejercicio como todos pensarían, en cambio sale a caminar todos los días, lleva a pasear a sus perros, se mantiene activa cuidando sus jardínes y limpiando su mansión.

Además, cuida su alimentación diaria evitando la comida chatarra o procesada, tiene prohibido por completo el alcohol y los alimentos entre comidas y reemplaza los alimentos dañinos o en grandes porciones por “muchas frutas y verduras” por día.

MA

