Elizabeth Hurley cautiva en redes con lujoso atuendo blanco de escote

La actriz Elizabeth Hurley demostró que la sensualidad no está peleada con la elegancia en su última fotografía de Instagram.

Posó para la cámara ataviada con un lujoso traje blanco satinado, compuesto por un chaleco de amplio escote y pantalones de vestir. Aumentó el glamour con un llamativo collar que incluía detalles de ojos.

Sus estilistas peinaron su cabellera en ondas marcadas y ella presumió su belleza con un maquillaje compuesto por base, polvo compacto, abundante rubor y delineador negro alrededor de los ojos para profundizar su mirada.

Elizabeth Hurley es una de las mujeres más bellas del espectáculo. Tiene 57 años y deslumbra con cada publicación que hace en redes sociales. En la más reciente, sus seguidores comentaron: “Guapísima”, “Te ves impresionante” y “Qué adorables fotos, Elizabeth”.

La estrella británica es una de las embajadoras de la marca Estee Lauder y durante octubre suele realizar campañas de prevención del cáncer de mama.

Recientemente, instó a las mujeres a revisarse los senos. En varias ocasiones ha contado cómo el cáncer de mama le costó la vida a su abuela. “No me rendiré hasta que las mujeres dejen de morir”, dijo en el programa Loose Women.

La nuera de Estee Lauder, Evelyn, se acercó a Elizabeth Hurley en 1995 y le pidió que la ayudara con la campaña como embajadora mundial.

“En ese entonces, acababa de perder a mi abuela por cáncer de mama y en ese momento nadie hablaba de eso. No hubo cinta rosa ni mes de concientización. Mi abuela no fue al médico porque estaba asustada y avergonzada, entonces fue bastante avanzado”, contó Hurley.

Podría pensarse que Elizabeth Hurley pasa mucho tiempo en el gimnasio para mantener su silueta, pero la realidad es que la estrella de Al Diablo con el Diablo prefiere ejercitarse al aire libre e incluso con tareas diarias.

“Hago mucho ejercicio, pero al hacer jardinería... cortar el césped, usar mi motosierra para cortar un árbol, todas esas”, dijo a la revista Women’s Health. La actriz se ejercita de igual manera en verano que en invierno.

En cuanto a su dieta, Hurley consume alimentos saludables la mayor parte del tiempo y evita la comida procesada. “Me gusta la comida simple, natural y fácil. Realmente no me gusta la comida con muchos químicos o aditivos. Cuando estoy en casa en el campo, siempre trato de comer alimentos cultivados localmente. Eso se aplica a las carnes y verduras”, dijo a The Cut.