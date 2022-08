Elizabeth Hurley, de 57 años, 'paraliza' Instagram con bikini frente al espejo

La actriz Elizabeth Hurley deslumbró en su cuenta de Instagram al subir una selfie ataviada con un espectacular bikini turquesa de cadenas.

La estrella de 57 años demostró que posee una figura envidiable al posar ligeramente inclinada frente al espejo y sumar cerca de 100 mil reacciones y decenas de comentarios de sus seguidores.

Compartió la publicación con el mensaje: “Clima para estar en bikini en Inglaterra, ¿quién lo hubiera pensado?”, en alusión a las altas e inusuales temperaturas registradas en las últimas semanas.

Presumió su belleza con un maquillaje impecable, compuesto por base, rubor durazno, labial nude y delineador negro en los ojos para profundizar su mirada. Dejó caer su cabellera rubia sobre sus hombros.

Su bikini de cadenas le permitió lucir un abdomen fuerte y brazos torneados.

El bikini turquesa forma parte de su marca Elizabeth Hurley Beach, lanzada en 2005 con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web.

La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

La actriz ama modelar sus propias colecciones de trajes de baño. Asegura que lo más importante al lucir un bikini es la confianza y ella se siente cómoda y segura.

“Puede que haya un momento en el que no quiera modelar trajes de baño y pasar a caftanes voluminosos, pero actualmente lo disfruto”, dice.

Podría pensarse que Elizabeth Hurley pasa mucho tiempo en el gimnasio para mantener su silueta, pero la realidad es que la estrella de Al Diablo con el Diablo prefiere ejercitarse al aire libre e incluso con tareas diarias.

“Hago mucho ejercicio, pero al hacer jardinería... cortar el césped, usar mi motosierra para cortar un árbol, todas esas”, dijo a la revista Women’s Health. La actriz se ejercita de igual manera en verano que en invierno.

En cuanto a su dieta, Hurley consume alimentos saludables la mayor parte del tiempo y evita la comida procesada. “Me gusta la comida simple, natural y fácil. Realmente no me gusta la comida con muchos químicos o aditivos. Cuando estoy en casa en el campo, siempre trato de comer alimentos cultivados localmente. Eso se aplica a las carnes y verduras”, dijo a The Cut.