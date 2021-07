Elizabeth Hurley deslumbra con escote pronunciado en vestido

A sus 56 años, Elizabeth Hurley presume la belleza y la figura con la que cualquier joven en sus veintes soñaría.

Y es que la actriz ha sabido conservar su imagen joven con un estilo de vida saludable, estrictas dietas y rutinas de ejercicio extenuantes.

En redes sociales es común verla haciendo alarde de los resultados de sus secretos de belleza ataviada con diminutos bikinis y con reveladores conjuntos que destacan su impresionante silueta.

Recientemente se dirigió a su cuenta de Instagram para publicar una foto de sí misma en la que se mostró recostada sobre uno de sus brazos en lo que parece una cama con sábanas doradas y moradas.

En la foto, la estrella de Al Diablo con el Diablo se lució ataviada con un ajustado vestido negro de Dsquared2, el cual contó con un corte lápiz y detalles entretejidos en el lado derecho, además de un profundo escote en V.

Posó para la cámara con una amplia sonrisa destacada por labial rosa con gloss; utilizó también sombras oscuras sobre los párpados, rímel negro, delineador grueso, una capa de maquillaje clara y blush color durazno. Su cabello se mostró peinado en ligeras ondas.

“Tanto amé el vestido de @dsquared2 que usé la semana pasada que lo estoy usando de nuevo”, escribió en el pie de foto.

La ocasión a la que se refirió la actriz británica fue durante una salida nocturna días previos a la última publicación.

Fue también en Instagram que compartió una foto de sí misma sentada en un taburete luciendo el vestido negro con revelador escote, pero en dicha ocasión dejó ver que el diseño contaba con una llamativa abertura por el frente, misma que dejaba cer sus tonificadas piernas.

La celebridad ha estado disfrutando de las primeras salidas luego de permanecer en confinamiento en su mansión de Reino Unido por meses debido a la pandemia.

En una entrevista que dio a You Magazine, la actriz dijo que todo este tiempo disfrutó de la compañía de su hijo Damián Hurley antes de que éste retome sus actividades como modelo.

“Sí, estamos muy unidos. Gracias a Dios, porque en realidad somos sólo nosotros dos'', apuntó. “Obtenemos la mayoría de las mismas cosas. Claro que me ha dejado calles atrás porque es joven y lo sabe todo, pero por lo demás tenemos la misma sensibilidad, lo cual es genial”.

Justo fue Damián, de 19 años, que recientemente recordó la muerte de su padre Steve Bing, quien se suicidó en junio de 2020 al saltar de su condominio en el piso 27 en Los Ángeles.

“Hoy hace un año, mi madre y yo recibimos una noticia devastadora. No me di cuenta en ese momento de cuánto me afectaría. A todos nos gusta mostrar versiones 'perfectas' de nuestras vidas; para mí, la idea de discutir públicamente algo tan personal como el dolor es aterradora, pero a veces es necesario. El último año ha sido muy duro, para todos en el planeta, y creo que reconocerlo es vital. No es débil luchar. De hecho, llegar al otro lado es inmensamente fuerte. Muchas gracias por todos sus mensajes de hoy, los amo a todos”, escribió el joven en Instagram.

Ante el aniversario de la muerte del músico y cineasta, Elizabeth Hurley se mantuvo discreta al no emitir ningún mensaje.

MA

