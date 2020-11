Elizabeth Hurley enciende las redes con revelador traje de baño

Elizabeth Hurley no es tímida para mostrar su figura con ajustados y diminutos atuendos como trajes de baño; y es que a los 55 años, la actriz presume de tener una de las figuras mejores cuidadas del espectáculo.

Así lo dejó ver en una reciente publicación que hizo en redes sociales ataviada con un traje de baño con revelador escote en V.

Hurley se dirigió a la cuenta de Instagram de su marca de bañadores, conocida como Elizabeth Hurley Beach, para compartir una selfie tomada en su baño donde se muestra con un traje de baño de tipo bodysuit morado.

El diseño contó con un profundo escote en V, tirantes halter y corte alto en la parte del bikini.

Lució su belleza al natural al llevar su cabello con mechones dorados en ondas despeinadas sobre los hombros y un rostro a penas destacado con base natural, labial nude y ojos delineados.

“Nuestra super sexy Talia One Piece está de vuelta en stock y ahora con un 50 por ciento de descuento”, se lee como promoción de la prenda en el pie de foto.

De inmediato le llovieron likes y comentarios de sus más fieles fanáticos que quedaron impactados con la silueta trabajada de Elizabeth.

“100 por ciento en forma”, “Hermosa e impresionante”, ¿Cómo lo haces?”, “Logros” y “Alerta de mujer de ensueño”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

En una entrevista con Women’s Health, Hurley dijo que mantiene su silueta en forma y cuida su salud debido a sus antecedentes familiares. En 1992 su abuela murió de cáncer de mama por lo que en 1995 se convirtió en embajadora mundial de la campaña contra el cáncer de mama de Estée Lauder Companies, una organización que continúa apoyando.

Además, tiene otros hábitos que lleva a cabo todos los días.

Toma dos tazas de agua tibia por la mañana para ayudarle a sus sistema digestivo a funcionar correctamente el resto del día y siempre mantiene una botella de agua cerca para mantenerse hidratada.

No come alimentos procesados

“Me gusta la comida simple, natural y fácil. Realmente no me gusta la comida con muchos químicos o aditivos”, reveló en entrevista a The Cut.