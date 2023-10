Elizabeth Hurley está orgullosa de mostrar en cada oportunidad que se le presenta su impresionante figura y belleza que conserva a los 58 años.

En esta ocasión la actriz británica recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video de sí misma haciendo alarde de su trabajada silueta y vientre plano, ataviada con un traje de baño de dos piezas de su marca Elizabeth Hurley Beach.

Modeló un conjunto amarillo canario conformado por un sostén de triángulo con tirantes halter, a juego con un bikini del mismo tono de corte bajo.

Ambas prendas contaron con finos tirantes que unieron los retazos de tela y cubrieron lo necesario.

Lució su belleza al natural, sin maquillaje y con su cabello alborotado en mechones húmedos que se peina en un moño messy.

Utilizó gafas solares oscuras con armazón cuadrado, además de pendientes pequeños.

Elizabeth modeló saliendo sensualmente de una piscina infinita, con vista al mar y rodeada de árboles frutales.

Al parecer el clip fue tomado durante las vacaciones que tuvo antes de que terminara el verano. “Hace un mes. ¡¿En serio?! Ahora acurrucados frente al fuego en un montón de lana”, escribió en la leyenda.

La estrella de Al diablo con el diablo se lució radiante sin gota de maquillaje y con su apariencia eternamente joven.

En una entrevista que le dio a Woman & Home, la actriz dijo que algunos de sus tantos secretos de belleza para mantenerse joven son usar crema hidratante durante todo el día, no comer comida chatarra, estar hidratada, no beber alcohol y llevar una dieta sana.

“Lo único que recomiendo es crema hidratante y mucha. Me hidrato la cara unas seis veces al día y el cuello unas 10 veces al día. Aplícalo ligeramente sobre tu cara y al instante te hará brillar”, reveló.

Durante una entrevista separada que le dio al Mail Online, la celebridad dijo que le cuesta más mantenerse en forma ahora que cuando era joven, pero hace lo posible por cuidarse y seguir luciendo su diminuta figura.

Dijo que no hace tanto ejercicio como todos pensarían, en cambio sale a caminar todos los días y se mantiene activa cuidando sus jardínes y limpiando su mansión.

“Peso al menos 10 libras más que hace 20 años, pero no me importa. Probablemente peso más ahora, pero no como comida rápida y sólo bebo refrescos de vez en cuando. La vida es demasiado corta para seguir una dieta súper estricta”.