Elizabeth Hurley se ‘olvida’ del pantalón y posa ‘atrevida’ en Instagram

La actriz Elizabeth Hurley publicó una de sus fotografías más atrevidas para despedir el 2022. Subió a su cuenta de Instagram una imagen donde posó únicamente con una sudadera blanca y se olvidó del pantalón y todo lo demás.

“Acurrucándome con mi nueva sudadera Xmas pressie, diseñada por mi glorioso amigo @thepatrickcox”, escribió y sumó casi 100 mil reacciones.

Elizabeth Hurley, de 57 años de edad, presumió sus piernas torneadas y figura delgada. Lució su belleza con un maquillaje que destacó su mirada con un smokey eyes y amplias pestañas negras. Usó gloss sobre sus labios.

Para desear una feliz Navidad a sus seguidores, la estrella de Al Diablo con el Diablo, sorprendió al usar un catsuit verde tornasol de “escote infinito” que dejó a la vista su pequeña cintura y abdomen plano.

Sumó más de 170 mil reacciones de sus seguidores, incluyendo un like de Lauren Sanchez —periodista y novia de Jeff Bezos— y el comentario “El Cielo” de su hijo Damian Hurley.

Podría pensarse que Elizabeth Hurley pasa mucho tiempo en el gimnasio para mantener su silueta, pero la realidad es que la estrella de Al Diablo con el Diablo prefiere ejercitarse al aire libre e incluso con tareas diarias.

“Hago mucho ejercicio, pero al hacer jardinería... cortar el césped, usar mi motosierra para cortar un árbol, todas esas”, dijo a la revista Women’s Health. La actriz se ejercita de igual manera en verano que en invierno.

En cuanto a su dieta, Hurley consume alimentos saludables la mayor parte del tiempo y evita la comida procesada. “Me gusta la comida simple, natural y fácil. Realmente no me gusta la comida con muchos químicos o aditivos. Cuando estoy en casa en el campo, siempre trato de comer alimentos cultivados localmente. Eso se aplica a las carnes y verduras”, dijo a The Cut.

Hace poco, la actriz Elizabeth Hurley aprovechó una entrevista con el medio Saturday Times para aclarar que ella no es la mujer con quien el Príncipe Harry perdió su “virginidad”.

“Yo no. No soy culpable. No. Yo no. Absolutamente no”, dijo ante el cuestionamiento.

Su nombre se rumoró después de que Harry dijera en sus memorias Spare que perdió la virginidad durante su adolescencia con una “hermosa mujer mayor en el campo”. Hurley era dueña de una casa en Gloucestershire, un condado rural situado en el suroeste de Inglaterra. Las memorias se publicarán el próximo 10 de enero.