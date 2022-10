Elizabeth Hurley seduce con ajustado vestido Versace de encaje a los 57

La actriz Elizabeth Hurley es la eterna musa de Versace y posó en Instagram para recordarlo a sus 2.4 millones de seguidores.

La estrella de Al Diablo con el Diablo posó para la cámara ataviada con un sexy vestido negro Versace de encaje que se ajustó a su silueta curvilínea. Demostró que a sus 57 años sigue siendo una de las actrices más bellas de la pantalla tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos.

Elizabeth Hurley sumó casi 70 mil reacciones con su publicación y decenas de comentarios que alabaron su belleza, incluyendo uno de la mismísima Donatella Versace, quien escribió: “¡Eres tan hermosa!”.

La actriz vivió un momento icónico con Versace hace años cuando asistió al estreno de Cuatro bodas y un funeral en 1994. Acompañada de Hugh Grant, acaparó todos los reflectores con un vestido negro.

Hugh Grant habló a la BBC sobre el vestido Versace, revelando que Elizabeth Hurley lo había usado de último momento porque otras casas de moda se negaron a vestirla debido a que todavía no era muy conocida en ese momento.

“La pobre Elizabeth llamó a algunos de los mejores diseñadores y todos dijeron: 'No, ¿quién eres tú?' o ‘No, no te vamos a prestar nada’. Entonces Versace dijo: 'Sí, te prestamos un vestido’. Así que se lo puso y levanté las cejas un poco y nos pusimos en marcha”, anotó.

Elizabeth y Hugh Grant se conocieron en 1987 y salieron durante 13 años.

Hurley también deslumbró la semana pasada durante la segunda edición del ELLE Cáncer Ball, un evento dedicado a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama, organizado por CaixaBank y Estée Lauder.

Usó un vestido satinado en color rosa mexicano diseñado por el estadounidense Christian Siriano. La prenda de cuello alto y corte sirena se ajustó a su figura.

Destacó su belleza con un maquillaje en tonos rosas y profundizó su mirada con delineador negro.

Foto: EFE

Elizabeth Hurley es embajadora de la marca Estée Lauder y cada año asiste a eventos benéficos para ayudar a las mujeres que atraviesan por cáncer de mama.

Podría pensarse que Elizabeth Hurley pasa mucho tiempo en el gimnasio para mantener su silueta, pero la realidad es que la estrella de Al Diablo con el Diablo prefiere ejercitarse al aire libre e incluso con tareas diarias.

“Hago mucho ejercicio, pero al hacer jardinería... cortar el césped, usar mi motosierra para cortar un árbol, todas esas”, dijo a la revista Women’s Health. La actriz se ejercita de igual manera en verano que en invierno.

En cuanto a su dieta, Hurley consume alimentos saludables la mayor parte del tiempo y evita la comida procesada. “Me gusta la comida simple, natural y fácil. Realmente no me gusta la comida con muchos químicos o aditivos. Cuando estoy en casa en el campo, siempre trato de comer alimentos cultivados localmente. Eso se aplica a las carnes y verduras”, dijo a The Cut.