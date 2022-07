Elizabeth Hurley y el microbikini amarillo que lució a sus 57 años

Elizabeth Hurley está orgullosa de mostrar en cada oportunidad que se le presenta su impresionante figura y belleza que conserva a los 57 años.

En esta ocasión la actriz británica recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video corto de sí misma haciendo alarde de su figura irreal ataviada con un traje de baño de dos piezas de la marca Elizabeth Hurley Beach que lanzó hace algunos años.

Viditió un conjunto amarillo canario conformado por un sostén de triángulo con tirantes halter, a juego con un bikini del mismo tono de corte bajo.

Lució su belleza con maquillaje en tonos naturales, su cabello se mostró en mechones ligeramente ondulados sobre el hombro y acomodado de lado.

Utilizó gafas solares amplias oscuras, además de pendientes pequeños a juego con un collar plateado en forma de corazón, además de un sombrero beige con bordes deshilados.

El video, grabado en una terraza con abundantes árboles y flores, sirvió para hacer promoción a los productos de cuidado de la piel como bloqueadores de Clinique y a la colección de bikinis de verano de su marca de moda.

Normalmente suele compartir contenido en trajes de baños de Elizabeth Hurley Beach, marca que fundó hace algunos años con el objetivo de ofrecer alternativas de prendas de verano para todos los tipos de figura.

Además de ser la dueña, la celebridad de Al diablo con el diablo es la modelo principal e imagen en las campañas que lanza en redes sociales.

Hurley trata de mantenerse en forma para seguir siendo la imagen principal de su marca y una de las actrices consolidadas más populares de la pantalla grande a pesar de sus múltiples ocupaciones.

En una entrevista con Women’s Health, Elizabeth reveló que se mantiene en forma y cuida su salud debido a sus antecedentes familiares; parientes cercanos han muerto de cáncer.

Elizabeth combina tres cosas: “Hacer más tiempo para el ejercicio, comer alimentos nutritivos y tomarse el tiempo para hacer actividades relajantes”.

Además, tiene otros hábitos que lleva a cabo todos los días como priorizar la hidratación, no comer alimentos procesados y sustituir la comida dañina por tres comidas balanceadas al día, además de refrigerios sanos.

Durante una entrevista separada que le dio al Mail Online, la actriz dijo que le cuesta más mantenerse en forma ahora que cuando era joven, pero hace lo posible por cuidarse y seguir luciendo su diminuta figura.

Dijo que no hace tanto ejercicio como todos pensarían, en cambio sale a caminar todos los días y se mantiene activa cuidando sus jardínes y limpiando su mansión.

“Peso al menos 10 libras más que hace 20 años, pero no me importa. Probablemente peso más ahora, pero no como comida rápida y sólo bebo refrescos de vez en cuando. La vida es demasiado corta para seguir una dieta súper estricta”.

MA